Ödüllü Ekim Devrimi projesi 

Vikipedia’nın Türkçe sürümü Ekim Devrimi’nin 100. yılı için ‘100. yılda 100 madde’ adıyla yeni bir proje başlattı.

Ekim Devrimi’nin 100. yılı farklı birçok etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. Bu etkinliklerden biri de internet ansiklopedisi olan Vikipedia’nın Türkçe sürümü üzerinden yapılıyor. “Vikiproje Sovyetler Birliği” Ekim Devrimi’nin 100. yılı için ‘100. yılda 100 madde’ adıyla yeni bir proje başlattı.

Kor Yayınevi, Rus Kültür Derneği ve Moskova Yurttaşlar Evi tarafından desteklenen proje sonunda katkıda bulunanlara hediyeler verilecek.

Bu projede 100 adet Sovyetler Birliği konulu maddenin Türkçe Vikipedi’ye kazandırılması amaçlanılıyor. Projeye 4 Şubat’a kadar katkı sunulabilecek. Proje sonunda katkı sunanlara çeşitli ödüller verilecek. Birinci olan projeye Kor Yayınevi tarafından “Sovyet Devrimi 1-2”, Emmanuil Kazakeviç’in “Mavi Defter” ve Nikolay Dobrolyubov’un “Oblomovluk nedir?” kitapları hediye edilecek. Rus Kültür Derneği tarafından ise Molotov’un torunu ve aynı zamanda Rus milletvekili olan Vyaceslav Nikonov’un “Ekim 1917” adlı kitabı verilecek. İkinci olan projeye Kor Yayınevi tarafından Marsim Gorki’nin “Makar Çudra”, “Mujik” ve “Bozkırda” kitapları, üçüncü olana ise yine Kor Yayınevi tarafından Ivan Popov’un “Kavganın Şafağı” ve Jan Otchenachek’in “Yurttaş Brych” kitapları armağan edilecek. Ayrıca Kor Yayınevi dereceye girenlere Ekim Devrimi’nin 100. yılı için bastırdığı çantaları hediye ederken ve projeye katkı sunan herkese “Marksizm ve Dil” ile “Sosyalizm ve Din” kitapları dağıtılacak. Moskova Yurttaşlar evi ise projede ilk 10’a girenlere projeye özgü hatıra ödülleri verilecek. (Van/EVRENSEL)

Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 22:44

www.evrensel.net