Kurz, Merkel’le yakınlaşmak istiyor

Avusturya’nın yeni sağ-muhafazakar koalisyon hükümetinin Başbakanı Kurz, Almanya ile aralarındaki ilişkileri daha da derinleştireceklerini söyledi.

Avusturya’nın yeni sağ-muhafazakar koalisyon hükümetinin müstakbel başbakanı Sebastian Kurz, Almanya ile aralarındaki ilişkileri daha da derinleştireceklerini söyledi. Alman Bild gazetesine mülakat veren Kurz, “Kendilerini Almanya ile insani, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak birleştiren birçok unsur bulunduğunu” dile getirdi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Sebastian Kurz, “Önemli bir komşu ve bir numaralı ticari ortakları olan Almanya ile aralarındaki iş birliğini genişleteceklerini” belirtti ve “Özellikle ikili ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Avrupa Birliği bünyesindeki mükemmel iş birliğimizi derinleştirmekten memnuniyet duyacağım” diye konuştu.

Kurz, dışişleri bakanı iken Merkel’in öncelikle mülteci politikasını sert dille eleştirmiş ve Merkel’in imzalanmasında önemli rol oynadığı Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci geri kabul anlaşmasına da itiraz etmişti.

Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Genel Başkanı Kurz’un liderliğindeki ÖVP/FPÖ (ÖVP/Avusturya Özgürlükçü Partisi) koalisyonunun iltica ve göç politikasını sertleştirmesi bekleniyor.

AVUSTURYA’DAKİ KOALİSYONA TEPKİLER

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Avusturya’daki yeni hükümete tepki gösterdi. SPD Federal Meclis Grup Başkan Vekili Achim Post, Welt gazetesine verdiği demeçte “Avusturya-Macaristan imparatorluğu yeniden doğdu. Kurz, Öğrenci Dernekçisi Strache ve Kundakçı Orban sağa kayışı hızlandıracak” dedi. (DIŞ HABERLER)

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