Kremlin'den 'Bağdadi yakalandı' iddiasına dair açıklama

Yeni Şafak'ın 'Bağdadi Suriye'nin kuzeyinde tutuluyor' iddiası Kremlin Sözcüsü'ne soruldu. Sözcü, 'Bizde böyle bir bilgi yok' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'de yakalandığı yönündeki iddiaya dair "Bizim elimizde böyle bir bilgi yok" dedi.

Sputnik'in haberine göre Peskov'a, Yeni Şafak gazetesinin, Bağdadi'nin ABD'li askerler tarafından yakalanıp Suriye'nin kuzeyinde yer alan üslere götürüldüğü yönündeki iddiası soruldu.

"Bizim elimizde böyle bir bilgi yok" diyen Peskov, "Bahsedilen Türk gazetesinin haberi hakkında yorum yapmam mümkün değil. Zira bu iddialarını neye dayandırdıklarını da bilmiyorum" diye devam etti.

Yeni Şafak, Bağdadi'nin yakalanıp önce Resulayn kentindeki bir üsse, daha sonra da Haseke'deki bir karakola götürüldüğüne ilişkin iddiasını ismini vermediği bir kaynağa dayandırıyor. (DIŞ HABERLER)

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