Bu kez de ortaokul öğrencilerine 'İslam yemini' okuttular!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ortaokul öğrencilerine 'İslam yemini' okutulan bir video paylaşarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda adeta şeriat provaları yaptırıldığını söyledi.

Okullarda yürütülen gerici faaliyetlerin belgesi niteliğindeki görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda bir okulda ortaokul öğrencilerine "İslam Yemini" okutulduğu görülüyor.

Videoda, öğrenciler öğretmenin talimatı doğrultusunda ayağa kalkıyor ve ’Elimizde Kur’an, kalbimizde iman, Müslümanız Müslüman, yaşasın İslam..." diye başlayan yemini birlikte okumaya başlıyor.

'OKULLARDAN AKIL VE BİLİM KOVULDU'

Tüm okulların MEB eliyle adeta şeriat provalarının yapıldığı merkezler haline dönüştürüldüğünü belirten Yarkadaş, "Arsızlık, hırsızlık ve çürümüşlüklerini saklamak için İslamı kendilerine kalkan yapıyorlar" dedi.

Okullardan aklın ve bilimin kovulduğunu belirten Yarkadaş, "Gerici ve karanlık bir dönemden geçiyoruz. MEB, laikliğe öldürücü darbeler vuruyor. Laiklik yoksa demokrasi de yoktur. Laiklikle birlikte demokrasi de katledildi" diye konuştu.

Cağaloğlu Anadolu Lisesinde kız çocuklarının şeriatı anlatan sohbete çağırıldığını, Maltepe İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün öğretmenleri evlerde şeriat sohbeti yapması için görevlendirdiğini belirten Yarkadaş "TBMM'de MEB'in bütçesi görüşülüyor. Halkın vergisi AKP'nin işte bu gerici-akıl dışı projelerine harcanıyor" dedi.

Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bazı okullardaki spor salonlarını kapatarak öğrencileri bu alanlarda zorla namaz kılmaya götürdüğünü de belirten Yarkadaş, "AKP, sosyal sorunlara çözüm üretemedikçe halkın dini inançlarını istismardan başka bir formül üretemiyor" ifadesini kullandı.

'BU YEMİNLERİN TALİMATINI SİZ Mİ VERDİNİZ?'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a da seslenen Yarkadaş, "Okullarda okutulan bu yeminlerin talimatını siz mi verdiniz? Laiklik düşmanı yüzünüz her gün açığa çıkıyor. Kamuoyuna bir açıklama yapmak zorundasınız" çağrısı yaptı.

MEB'in laiklik karşıtı uygulamaların merkezi haline geldiğini de belirten CHP'li Yarkadaş, "Kendi çocuklarını yurt dışında okutan, yabancı ülkelerin vatandaşı yapan AKP üst yönetimi, halkın yoksul çocuklarını gerici bir eğitime mahkum ediyor" dedi.

Aklın ve bilimin okullardan dışlanmasının Türkiye'yi felakete sürükleyeceğini de belirten Yarkadaş, "AKP bugünü de geleceği de yok ediyor. Bir kuşak, aklın, bilimin, evrim teorisinin, sanat ve felsefenin olmadığı bir eğitimden geçiriliyor. Bu ülkeye daha büyük bir kötülük yapılamaz" ifadesini kullandı.

Okulların tarikat ve cemaatlere teslim edildiğini de belirten Yarkadaş, "FETÖ gitti; METÖ geldi. Her okul bir tarikata/cemaate zimmetlendi. AKP tarikat ve cemaatlere bağımlı yaşıyor. Yaşananlardan hiç ders almıyorlar" dedi.

MECLİSE TAŞINDI

Yarkadaş, görüntüleri TBMM'ye taşıdığı ve MEB İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. CHP'li vekil, "Cevap verecek

cesaretinin olmadığını biliyorum. Ama yine de sordum. Tarihe kimin ne yaptığını kaydedelim" ifadesini kullandı.

İLK DEĞİL

Daha önce de 'İslam yemini'nin Enderun Mektebinde 4 yaşındaki çocuklara ve özel bir okuldaki ilkokul öğrencilerine okutulduğuna dair videolar ortaya çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)

İlkokul öğrencilerine İslam yemini okutuldu

Enderun Mektebinde 4 yaşındaki çocuklara 'İslam yemini'

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 14:09

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