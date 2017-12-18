Gazeteci Meşale Tolu, 8 ay sonra tahliye edildi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu 8 ay sonra tahliye edildi. Tolu ile birlikte yargılanan 6 kişiyi tahliye eden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 26 Nisan’a erteledi. Ancak cezaevinden çıkarılan Meşale Tolu Fatih Karakoluna götürüldü, gece saatlerinde bırakıldı. Çıkışta konuşan Tolu "Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu ile birlikte yargılanan 16 sanık hazır bulundu. Alman vatandaşı Tolu’nun duruşmasını aralarında Türkiye'deki Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da bulunduğu Alman yetkililer, Alman gazeteci Günter Wallraff ve Sol Parti Milletvekili Heike Hänsel de izledi.

‘GAZETECİ OLDUĞUM İÇİN TUTUKLANDIM’

6’sı tutuklu 18 kişinin yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, tutuklulukta geçen süre ve suç vasfının değişmesine binaen tüm tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan Tolu, tahliye kararının kamu vicdanını rahatlatacağını belirterek “Gazeteci olduğum için, meslek üzerinde baskı kurulması için tutuklandım. Basın üzerindeki baskı arttı bu süreçte. Yargının adil davranarak kamu vicdanını rahatlatacağını düşünüyorum” dedi.

‘DOSYADA DELİL YOK’

Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan Tolu’nun avukatı Keleş Öztürk iddianamede, ETHA sitesindeki cenaze törenine ilişkin haberin MLKP’nin çağrısıyla yapıldığının iddia edildiğini söyleyerek, “Bu dosyada ETHA ile MLKP arasında organik bir bağ olduğuna dair herhangi bir delil ya da dayanak yok. Cenaze töreni üzerinden yapılan açıklamayla 'ETHA MLKP’nin uzantısı' demek doğru değil” diye konuştu. Öztürk, Tolu’nun beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, tutukta geçen süre ve suç vasfının değişmesine binaen tutuklu yargılanan Birol Kurt, Deniz Havuç, Emre Altunkaya, Fırat Çağla, Meşale Tolu Çorlu ve Serkan Okatan’ın ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Mahkeme tahliye edilen sanıklara yurt dışı çıkış yasağı koydu. Bir sonraki duruşma 26 Nisan’a ertelendi.

MEŞALE TOLU FATİH KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ, ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Meşale Tolu saat 19:00 sıralarında cezaevinden çıkarıldı ancak Tolu'nun buradan nereye götürüldüğüne dair bir süre belirsizlik yaşandı. Tolu'nun Fatih Karakolunda olduğu ancak serbest bırakılmasının neden engellendiği öğrenilemedi.

DHA, cezaevinden siyah camlı sivil bir polis aracıyla çıkarılan Tolu'nun sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin tamamlanması için Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldüğünü öne sürdü.

Ancak Ezilenlerin Hukuk Bürosu ise sosyal medya hesabından "Müvekkilimiz Meşale Tolu için Fatih Karakolundayız, Meşale'nin Fatih Karakolunda olduğu bilgisi doğrulandı. Müvekkilimiz #MeşaleTolu ile görüştük, müvekkilimizin sağlık durumu iyi, halen hakkında ne işlem yapılacağına karar verilmemiş, Fatih Karakolunda bekliyoruz. Mahkeme kararına rağmen Meşale Tolu'nun serbest bırakılmamasını keyfi olarak engelleyen polislerle müvekkilimizi evinden gözaltına alan polislerin aynı kişiler olduğunu öğrendik" dedi.

Tolu, Fatih Karakolunda bir süre tutulduktan sonra bırakıldı. Çıkışta yaptığı açıklamada "Herkese teşekkür ederim" dedi.

ALMAN BÜYÜKELÇİ CEZAEVİ ÖNÜNDE TOLU'YU BEKLEDİ

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Meşale Tolu'nun tahliye edilmesi yönünde verilen kararın ardından cezaevi önüne gelerek Tolu'nun çıkışını bekledi. Burada açıklama yapan Erdmann, "Almanya hükümetini temsilen birkaç aydır burada bulunuyoruz. Davayı takip ediyoruz. Bugün de ikinci duruşma gerçekleşti. Ben de tahliye kararı çıktıktan sonra kendisini karşılamak üzere buraya geldim. Tahliye kararı çıktı ancak adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ama bugün kendisi tahliye oldu. Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep" diye konuştu.

Büyükelçi Erdmann cezaevi önünde Gazeteci Meşale Tolu'yu beklerken, Tolu'nun hiçbir açıklama yapılmadan sivil plakalı bir araçla cezaevinden çıkarılması, ardından cezaevi personeli ve emniyet güçlerinin konuyla ilgili çelişkili ifadelerde bulunmaları ise Tolu'nun yakınları tarafından tepki ile karşılandı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 14:14

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