Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini sağcı Pinera kazandı

Şili’de devlet başkanlığı seçimlerini, muhafazakâr sağcı milyarder Sebastian Pinera kazandı.

Şili’de devlet başkanlığı seçimlerini, muhafazakâr sağcı milyarder Sebastian Pinera kazandı. Sosyalist devlet başkanı Michelle Bachelet'nin desteklediği merkez solcu Alejandro Guillier ise yenilgiyi kabul edip rakibi Pinera'yı tebrik etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, seçimlere ilk defa ülke dışından oyların da kabul edilmesine rağmen katılım oranı yüzde 48.5'te kaldı. Katılım oranının yüksek olmasından en çok Guillier'nin faydalanacağı yorumları yapılıyordu.

Muhafazakâr sağcı Pinera, ülkede yaklaşık 20 yıllık merkez sol yönetimlerin ardından 2010 yılında devlet başkanı seçilmiş, 2014 yılına kadar görevde kalmıştı.

Pinera, vergileri düşürme ve ekonomiyi yeniden canlandırma vaadiyle sermayenin desteğini kazandı. (DIŞ HABERLER)



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