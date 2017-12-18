Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Aralık 2017 Pazartesi
Gazetelerde bugün hangi haberler var? Gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde neler yer aldı? Köşe yazılarında hangi konular ele alındı?
Rıdvan Dilmen'in "Erdoğan parkasız Deniz Gezmiş" sözünün yankıları, Kudüs krizi, sınırdaki operasyon sinyali, Ekim Devrimi'nin 100. yılı etkinliği ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
18 Aralık Pazartesi günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 09:47
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