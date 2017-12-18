Alevi örgütleri: Yasağa rağmen Maraş’tayız

Maraş Valiliği’nin katliamın yıl dönümünün öncesinde eylem yasağı koymasına Alevi örgütlerinden tepki geldi.

Serpil BERK

Diyarbakır

Maraş Valiliği, Maraş Katliamı’nın 39. yıl dönümüne sayılı günler kala, kentte 1 ay sürecek etkinlik yasağı ilan etmesine Alevi örgütlerinden tepki geldi. Her yıl getirilen yasağa rağmen Maraş’ta katliamın anmasını yaptıklarını söyleyen Alevi örgütleri, Maraş katliamıyla yüzleşmemek için yasak koyulduğunu belirterek, yasağa rağmen Maraş’ta olacaklarını dile getirdi.

Maraş Valiliği 12 Aralık gününden geçerli olmak üzere OHAL’i gerekçe göstererek 1 ay boyunca kentte yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinlikleri yasakladığını duyurmuştu. 19 Aralık ile 26 Aralık 1978 tarihleri arasında Maraş’ta Alevileri yönelik gerçekleştirilen katliamının 39. yıl dönümüne sayılı günler kala alınan yasak kararına ilişkin Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Muhittin Yıldız ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, Evrensel’e konuştu.

‘AMAÇ KATLİAMLARI UNUTTURMAK’

Geçmişte yaptıkları anmalarından engellendiğini belirten ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız, “Anmanın programı kabul edilmiyordu, zaman konusunda sıkıntı yaşıyorduk, yer vermiyorlardı. OHAL’i kendileri için bir güç gibi görüyorlar. Bizler yazılı olarak kendilerine dilekçe verdik, dilekçeye cevap vermişler. Ancak biz her yıl izin vermemelerine rağmen toplanarak anmamızı yaptık. Geçen yılda OHAL’den dolayı engellemişlerdi ama biz yinede anmamızı yaptık. Bu yasaklardaki amaç katliamları unutturmak ama biz asla unutturmayacağız”dedi.

‘DEVLETİN KATLİAMLARDA PAYI VAR’

Katliamla yüzleşmek yerine anmanın engellendiğini söyleyen Yıldız, “İttihat Terakkiyle başladı ve bu toplumda etno mühendislik yaptılar. Etnik anlamda toplumu tek dine, tek inanca, tek ırka dayatmak anlamında bir çalışma vardı. Ermeni katliamı, Dersim katliamı, Koçgiri katliamını yaptılar. Bunlar devletin kendi eliyle yaptığı katliamlardır. Son süreçte baktığımızda Sivas, Maraş, Çorum, Gazi, Suruç devletin dışardan destek verdiği ve baş aktörlerinin milletvekili, bakan olduğunu görüyoruz; Dönem dönem aleni yapar bu katliamları, dönem dönemde paramiliter güçlerine yaptırır. Kendi istediği Alevi’yi, kendi istediği Kürdü yaratmak için tüm bunlar yapılıyor. Pir Sultanlar, Baba İshaklar, Seyit Rızalar, Şeh Bedrettinler gibi biz onlara verdiğimiz ikrarla bu yolda baş eğmeden ilerleyeceğiz”diye konuştu.

HER SENE YASAK UYGULANIYOR

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan ise anmanın yapılmaması için valiliğin eylem yasağı kararı aldığına dikkat çekerek, Maraş Katliamı anmalarının sürekli engellendiğini söyleyerek, “Katliamın anmasını yapmaya başladığımız günden bugüne sadece 2010 yılında miting izni verilmişti. Miting iznine de provakatif eylemler vasıtasıyla olay çıkabilir diye kısa bir süre sonra bitirmemizi istediler. Ondan sonraki süreçte Maraş Valiliği hiçbir zaman oradaki anmalara izin vermedi. Bu senede OHAL’i bahane gösterdi” dedi.

‘23 ARALIK’TA KİTLESEL AÇIKLAMA YAPACAĞIZ’

Tertip komitesi oluşturulup anma için izin istemenin anlamsız olduğunu ifade eden Kaplan, “Gidip açıklamamızı yapıp geleceğiz. Artık böyle yapmamız gerekiyor. Çünkü devlet gözetiminde yapılan katliamlarla yüzleşmediği gibi halkında yüzleşmesine müsaade etmiyor. Bizlerde bir daha bu katliamların olmaması için bunu canlı tutmamız gerekiyor. Bu saatten sonra valilikten izin almanın bir anlamı yok. 12 Eylül’de bile bu kadar faşizan yönetilmedi bu ülke. 21 Aralık’ta gidip halk toplantıları yapacağız yerelden katılımı arttırmak için. 23 Aralık’ta kitlesel basın açıklamamızı yapacağız” dedi.

‘BİRLİKTE YÜRÜMENİN ZAMANI’

Anmaya katılım çağrısı yapan Kaplan, “Dışarıda faşist bir yağmur yağıyor. Bir şemsiye altında toplanma zamanı. Bu acıları Türkiye halklarının bir daha yaşamaması için birlikte yürümenin zamanıdır” diye konuştu.

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