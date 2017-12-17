İstanbul'da şiddetli yağış hava trafiğini olumsuz etkiliyor

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağış, bazı uçak seferlerinde gecikmelere neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanından kalkması ve inmesi gereken yolcu uçaklarında gecikmeler yaşanıyor.

Atatürk Havalimanı civarında etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, iniş yapması gereken çok sayıda uçak havada tur attı. Kalkması gereken uçaklarda da gecikme yaşanıyor. İniş ve kalkışlarda 45 dakika ile 1 saat arasında değişen gecikmeler olabiliyor.

Bu nedenle THY'nin Almatı - İstanbul seferini yapan uçağı başka bir meydana yönlendirildi. Yağmur sonrası oluşan araç trafiği nedeniyle Havalimanı'ndan çıkış yapacak yolcular da, taksi ve karşılayıcılarını beklemek zorunda kaldı. Seferlerin gecikmesi nedeniyle bağlantılı uçuşlarını kaçıran yolcular otellere yerleştirildi. Bu nedenle THY'nin otel desk bankosunda uzun kuyruk oluştu. (DHA)

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