Irkçı liderler Prag’da buluştu

Avrupa’nın ırkçı siyasi liderleri, Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya geldi.

Aralarında Fransız Le Pen, Hollandalı Wilders gibi isimlerin bulunduğu Avrupa’nın ırkçı siyasi liderleri Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubuna üye olan partilerin liderlerinin yer aldığı kongreye Fransa’dan Ulusal Cephe Genel Başkanı Marie Le Pen ile Hollanda’dan Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders de katıldı. Kongre “Bağımsız ulusların oluşturduğu bir Avrupa” sloganı ile düzenlendi.

Toplantının ev sahipliğini ise sağ popülist Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) lideri Tomio Okamura üstlendi.

“İslam’a hayır, teröristlere hayır” gibi sloganlarla puan toplayan Okamura, Çekya’da ekim ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 10.6’sını alarak dördüncü güç olmuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 09:40

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