Akciğer kanserine yenik düşen söz yazarı Ali Tekintüre, Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden söz yazarı Ali Tekintüre, toprağa verildi.

"Benim İçin Üzülme", "Hangimiz Sevmedik", "Tanrım Beni Baştan Yarat", "Dilek Taşı" ve "Sürünüyorum"un da aralarında olduğu birçok ünlü şarkının söz yazarı Ali Tekintüre için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Sanatçı dostları, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri eşi Gülten Tekintüre kabul etti.

Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Latif Doğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de törene katılanlar arasındaydı. Ünlü söz yazarı için eşi herkesten helallik isterken, sanatçı dostu Orhan Gencebay, "Sevgili kardeşimizi, Ali'mizi kaybettik. Nur içinde yatsın. Önce ailesine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cenaze namazının ardından Ali Tekintüre Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİ TEKİNTÜRE KİMDİR?

1953 yılında Besni, Adıyaman`da doğdu. Genç yaşta İstanbul`a geldi. Askerdeyken yazdığı “Tanrım Beni Baştan Yarat” şiiri daha sonra Muzaffer Özpınar tarafından bestelendi ve Emel Sayın`ın parçayı okumasıyla Ali Tekintüre de tanınmaya başladı. Yazdığı “Gitme” (Yavuz Taner bestelemiştir) parçası 1987`nin en meşhur parçalarından biri oldu. Yaklaşık 1500 eseri kaset ve CD`ler de okundu. 400 eseri sinema filminde yer aldı. 30 eserinin adı sinema filmlerinde kullanıldı. Ayrıca 1 tanesi Long Play olmak üzere toplam 11 şiir albümü vardır.

Bilinen şarkılarından bazıları: Tanrım Beni Baştan Yarat, Kadehi Şişeyi Kırarım, Gidecek Bir Gün (Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne), Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Duyar mısın Feryadımı, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Ne Fayda, Anadan Ayrı, Köşe Kapmaca, Düşünürken, Senden Vazgeçmem, Birisi, Kaderi Ben Mi Yarattım(Bir ümit ver), Evlat, Aldana Aldana, Beklemek İbadet Kalmak Zulümdür, Gitme Yarim, Her Saat Başında, Tiryaki, Acı Gerçekler, Hepsi Geçer, Seni Yakacaklar, Canım Dediklerim, Benim İçin Üzülme, Elimde Fotoğrafın, Kahrolayım, Ümitlerim Bitince Gel, Gurbet Yolu, Akşamcı, Güldür Yüzümü, Tövbe Ettim, Aklı Yok, Bir Kadın Tanıdım…

Eserlerini okuyan sanatçılardan bazıları:

Bergen, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Zeki Müren, Adnan Şenses, Emrah, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Ebru Gündeş, Sibel Can,Mine Koşan,Kamuran Akkor,Gönül Akkor,Huri Sapan,Kibariye,Gülben Ergen

Ödüller: 1987 Yılın Şarkısı “GİTME” (KÜLTÜR SERVİSİ)

Söz yazarı Ali Tekintüre hayatını kaybetti

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