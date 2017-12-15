Söz yazarı Ali Tekintüre hayatını kaybetti

Adıyamanlı müzisyen, söz yazarı ve şair Ali Tekintüre, hayatını kaybetti. Tekintüre, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

“Senden Vazgeçmem”, “Seni Yakacaklar”, “Benim İçin Üzülme”, “Hangimiz Sevmedik”, “Tanrım Beni Baştan Yarat”, “Dilek Taşı”, “Sürünüyorum” gibi şarkıların Söz Yazarı Ali Tekintüre, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 64 yaşındaki sanatçının ölüm haberini Suat Suna duyurdu.

Suat Suna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok şarkıya sözleriyle hayat vermiş olan Ali Tekintüre’yi kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun." dedi.

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek, Müslüm Gürses, Muazzez Ersoy, Zeki Müren ve Bülent Ersoy gibi isimlerle çalıştı. ‘Tanrım Beni Baştan Yarat’ ‘Senden Vazgeçmem’, ‘Seni Yakacaklar’, ‘Benim İçin Üzülme’ ve ‘Hangimiz Sevmedik’ gibi kült parçaların sözleri, Tekintüre'ye ait. "Gitme", 1987'de Yılın Şarkısı seçildi.

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Bundan 2 yıl önce gazetemizden Hakan Güngör'e konuşan Ali Tekintüre, efsaneleşmiş şarkılarının hikayelerini şöyle anlatmıştı:

Hangimiz Sevmedik: Şarkıyı Umut Kurt çok güzel söylemiş. Sayelerinde şarkı tekrar gündeme geldi. Galatasaraylıyım ama şarkı Demba Ba'ya yakışmıştı. O şarkıda “Herkesin acısı sevgisi kadar” diye bir dize var. Bu hakikaten çok iyi söylenmiş bir söz ve benim olduğu için de seviniyorum.

Tanrım Beni Baştan Yarat: O güne kadar kimsenin söylemediği bir şeydi bu. Reenkarnasyon meselesinin bile bilinmediği bir dönemdi. Her insanın yeni baştan yaratılmak istediği anlar olur. Şarkıyla ilgili çok güzel dönüşler de aldım. Engelli bir dinleyicinin bu şarkı için bana teşekkür ettiğini hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim.

Dilek Taşı: Bu benim ender yazdığım ısmarlama şarkılardan biriydi. Arkadaşım Mesut Poyraz'la beraber yazdık şarkıyı. İsmi belirlenmişti. İçinde dilek taşı ifadesi geçen bir şarkı istediler, yazdık.

Seni Yakacaklar: Yenikapı'da Gar Gazinosu vardı. Oraya giderken bir cadde var. Tam caddedeyken şarkının sözleri belirdi kafamda. Orada, caddede yazdım şarkıyı.

Sürünüyorum: Amatörlük yıllarında yazdığım bir şarkıydı. Aslında söz ile müzik arasında ciddi bir uyumsuzluk vardır o şarkıda. Ama tuttu. Gülden Karaböcek güzel seslendirmişti.

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi: Bu şarkıyı 17-18 yaşlarındayken yazmıştım. 11 yaşından beri kendimce yazıyordum. Bu hit olan ilk şarkılarından biri oldu.

ALİ TEKİNTÜRE KİMDİR?

1953 yılında Besni, Adıyaman`da doğdu. Genç yaşta İstanbul`a geldi. Askerdeyken yazdığı “Tanrım Beni Baştan Yarat” şiiri daha sonra Muzaffer Özpınar tarafından bestelendi ve Emel Sayın`ın parçayı okumasıyla Ali Tekintüre de tanınmaya başladı. Yazdığı “Gitme” (Yavuz Taner bestelemiştir) parçası 1987`nin en meşhur parçalarından biri oldu. Yaklaşık 1500 eseri kaset ve CD`ler de okundu. 400 eseri sinema filminde yer aldı. 30 eserinin adı sinema filmlerinde kullanıldı.

Ayrıca 1 tanesi Long Play olmak üzere toplam 11 şiir albümü vardır.

Bilinen şarkılarından bazıları: Tanrım Beni Baştan Yarat, Kadehi Şişeyi Kırarım, Gidecek Bir Gün (Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne), Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Duyar mısın Feryadımı, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Ne Fayda, Anadan Ayrı, Köşe Kapmaca, Düşünürken, Senden Vazgeçmem, Birisi, Kaderi Ben Mi Yarattım(Bir ümit ver), Evlat, Aldana Aldana, Beklemek İbadet Kalmak Zulümdür, Gitme Yarim, Her Saat Başında, Tiryaki, Acı Gerçekler, Hepsi Geçer, Seni Yakacaklar, Canım Dediklerim, Benim İçin Üzülme, Elimde Fotoğrafın, Kahrolayım, Ümitlerim Bitince Gel, Gurbet Yolu, Akşamcı, Güldür Yüzümü, Tövbe Ettim, Aklı Yok, Bir Kadın Tanıdım…

Eserlerini okuyan sanatçılardan bazıları:

Bergen, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Zeki Müren, Adnan Şenses, Emrah, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Ebru Gündeş, Sibel Can,Mine Koşan,Kamuran Akkor,Gönül Akkor,Huri Sapan,Kibariye,Gülben Ergen

Ödüller: 1987 Yılın Şarkısı “GİTME” (KÜLTÜR SERVİSİ)

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