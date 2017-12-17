Illuminati nedir? Google’a sordunuz - işte cevabı

The Guardian, Google’da yanıtı en çok aranan soruları yazarlarına sordu. Martha Gill, ‘Illuminati nedir’i yanıtladı.

Martha GILL

‘Illuminati nedir?’ Bunu Google’da aramamalıydın, şu anda listedesin. Umarım arama sonucunda çıkan hiçbir şeyi okumadın. Öncellikle Illuminati ile ilgili herhangi bir şey bilmek çok riskli. Onları takip ettiğinden şüphelenip seni amansızca takip edecekler. İkincisi, herhangi bir sohbette yanlışlıkla onlar hakkındaki bazı gerçeklerden bahsetmen bir daha asla ciddiye alınmamana sebep olabilir.

Dolayısıyla büyük bir kişisel risk altında, yalnızca sizi, okurları, korumak için, bu makaleyi tamamen “tarafsız bilgi” sahibi olmanızı sağlayarak sonlandıracağım. İşte ihtiyacınız olan her şey:

ILLUMINATI NEDİR?

Muhtemelen pelerin giyerek gizlice bütün modern dünyayı kontrol eden güçlü ve vahşice korunan bir örgüt. Bu, esas olarak medyaya sızmak ve herkesin beynini yıkamak yoluyla yapılıyor. Şu an bile bunu yapıyor olabilirler.

Aslında dünyanın en ısrarla süregelen komplo teorilerinden biridir. Israrlı, çünkü 1969’da Ay’a ilk adımın atılışı, John F. Kennedy suikastı ve 11 Eylül saldırıları gibi mekan ve zaman açısından kendini sınırlayan komplo teorilerinin aksine, Illuminati meraklıları her işin işinde bir iş olduğuna inanıyorlar. Sonrasında bunun tersini kanıtlamak zor oluyor.

ILLUMINATI NE ZAMAN KURULDU?

Illuminati zamanın şafağından beri var olmuştur. İşaretleri piramitler üzerinde görülebilir, etkisi Mesih’in yaşamı boyunca belirgindir ve en ünlüler -örneğin Kraliçe gibi- aslında insanın varlığından önceki bir dönemden kalma eski kertenkelelerdir (Çoğunlukla ve oldukça nahoş antisemitik temelleri vardır). Aslında 1 Mayıs 1776’da Bavyera’da, masonluk giriş ücretini karşılayamayan Adam Weishaupt adlı bir adam tarafından kuruldu. Topluluğu

-Illuminati Düzeni- sadece birkaç yıl içinde üye sayısını beş kişiden bin kişiye kadar artırdı. Ancak Karl Theodor’un Bavyera hükümdarı olmasıyla gizli örgütler ölüm cezasına çarptırıldı ve düzen sona erdi.

NE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR?

Seçkin bir otoriter elit çetenin üzerinde hakim olacağı yeni bir dünya düzeni kurmaktan başka bir şey istemiyorlar. Ve bu çerçevede ulus devletler ortadan kaldırılacak. Aslında 1960’lı yıllarda başlayan sahte haberlere karşı mücadelenin bir parçası. Playboy dergisi için çalışan Robert Anton Wilson adlı bir gazeteci, Illuminati hakkında muzip bir makale yazmış olan Kerry Thornley adlı bir yazarla birlikte, dünyanın çok otoriter hale geldiğine karar verdiler. Bunu sarsmanın bir yolu ise okuduklarını sorgulamaya başlamaları için insanların ilgisini çekmek oldu.

Okuyucuların Illuminati adlı gizli bir örgütten bahsettiği sahte mektuplar göndermeye başladılar.

Daha sonra, daha fazla ve bu iddiaların çeliştiği mektuplar göndereceklerdi. Bu çelişkili ifadelerin insanları okudukları haberlere daha şüpheci yaklaşmalarını sağlayacaklarını umut ettiler. Bunun yerine herkeste, Illuminati hakkında çok büyük bir merak uyandı. Ve bu efsane dünya çapında yaygınlaştı.

ILLUMINATI’DE KİMLER VAR?

Katy Perry, Beyoncé, Jay Z, Madonna, Kim Kardashian, Lady Gaga, Rihanna. Evet, müzik endüstrisi aslında kendi sonunu hızlandıran ücretsiz müzik yayını hizmetlerinin yükselişiyle gezegeni kontrol altında tutuyor. Bu, kendini çok zekice bir saklama yöntemi. Aslında bu insanların hiçbiri Illuminati’de değil. Çünkü, Illimunati hakkında yazan sinir bozucu internet yazarlarına kapüşonlu fotoğraflar gönderip muhatap olmaktansa, söylentileri kasıtlı olarak besliyorlar. Örneğin, Madonna, Rolling Stone’la yapılan bir röportajda “Gerçek Illuminati”nin kimler olduğunu bildiğini iddia eden tek başlıklı bir Illuminati bildirgesi yayımladı. Beyoncé, şarkı sözlerinde referanslar koyuyor (Formation’da: “Siz bütün nefretçiler Illuminati karmaşıklığıyla bayağısınız”), Katy Perry bir zamanlar uzaylılara inandığını itiraf etti. Ya da belki de iki kat daha fazla blöf yapıyorlar.

ILLUMINATI’YE KAÇ KİŞİ İNANIYOR?

2013 yılındaki Kamu Politikası Anketi (Demokratlara yakın seçkin bir anket şirketi) tarafından yapılan bir ankete göre, ABD’li seçmenlerin yüzde 28’i Illuminati’ye inanıyor. Bu, üzerinde düşünülmesi gereken bir şey.

The Guardian’dan çeviren:

Ekim Kılıç

www.evrensel.net