Çankaya Belediyesi’nden atılan 12 işçi geri dönecek

Çankaya Belediye Başkanı Alpar Taşdelen sosyal medyadan işten atılan 12 işçinin işe geri alınacağını duyurdu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, işten çıkarılan 12 Nakliyat-İş Sendikası üyesi işçinin geri alınması için taşeron Norm Altaş firması ile görüştüğünü söyleyerek, işçilerin işe geri alınacaklarını duyurdu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla geçtiğimiz haftalarda işten çıkarılan 12 Nakliyat-İş üyesi işçinin işlerine geri döneceğini duyurdu. Taşdelen işe dönüş haberini, “İşten çıkarılan 12 işçiyi geri alması için Norm Altaş firması ile görüştüm; işe başlayacaklar. İsteğim işlerine dört elle sarılmalarıdır” sözleriyle duyurdu.

Çankaya Belediyesinde katı atık toplama alanında taşeron olarak çalışan DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi 12 işçi geçtiğimiz haftalarda işten çıkarılmıştı. Nakliyat-İş’in toplu sözleşme sürecinde grev kararı alması üzerine grev kararını asmaya gittiklerinde baştemsilci dahil 12 işçi işten çıkarıldığını öğrenen işçiler, belediye binasını işgal etmiş ve polis müdahalesiyle binadan çıkarılmıştı. İşçiler, eylemlerini belediye binası önünde sürdürüyordu. (Ankara/EVRENSEL)



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