Paltonu giy gel: Palto Film Günleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri, 18-23 Aralık tarihleri arasında 11. kez düzenleniyor

İsmini Gogol’un Palto hikayesinden alan Palto Film Günleri, 12 film Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. 11. Palto Film Günleri, 18 Aralık Pazartesi günü Sinema Anadolu’da kapılarını sinemaseverlere açacak. Açılış filmi ise Fikret Reyhan’ın yönetmenliğini yaptığı “Sarı Sıcak”. Filmin ardından Yönetmen Fikret Reyhan, Oyuncular Mehmet Özgür ve Aytaç Uşun ile söyleşi gerçekleştirilecek.

KONSEPT: ‘SİNEMADAN ÇIKMIŞ İNSAN’

Festivalin bu yılki konsepti Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam kitabındaki “Sinemadan Çıkmış İnsan” tanımlaması üzerine kurulu. Aksel Ceylan, Efe Kaptanoğlu ve Taylan Özgür Akçam tarafından geliştirilen proje için fotoğrafçı Kerem Çobanlı, sinemaya emek ve gönül veren insanları fotoğrafladı. Halil Ergün, Nur Sürer, Demet Evgar, Ercan Kesal, Erkan Can, Yekta Kopan, Tülin Özen, Ömer Faruk Sorak, Tolga Karaçelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Cem Davran, Ceylan Özçelik, Hazar Ergüçlü, Yusuf Atılgan’ın oğlu Mehmet Atılgan’ın da aralarında bulunduğu birçok sinemaya emek vermiş oyuncu, yönetmen, yazar, senarist, ses sanatçısı ve seyirci 11. yılın iletişim çalışmalarında fotoğraflarıyla yer aldı.

FİLMLER İÇİN PALTO KART!

Film Günleri kapsamında; Sarı Sıcak, Kar, Blue, Benim Varoş Hikayem, Tutku Oyunu, Have a Nice Day, Sevgisiz, Thelma, 120 BPM, Jüpiter’in Uydusu, Djam ve 93 Yazı filmleri Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde yerli sinema, belgesel, Cannes seçkisi, dünya festivalleri ve gece yarısı kuşakları yer alıyor. Palto Kart sahipleri ise her filmi bir kez olmak üzere istediği seans-ta izleyebilecek.

PALTO ATÖLYE’DE KİMLER VAR?

Geleneksel hale gelen Palto Film Günleri atölye çalışmalarında bu sene G.O.R.A, Aşk Tesadüfleri Sever, Şans Kapıyı Kırınca gibi filmlerin Ünlü Görüntü Yönetmeni Veli Kuzlu “Bu Görüntüleri Kim Yönetiyor” atölyesinde soruları cevaplayacak. 8 Saniye, Kabadayı gibi filmlerin Drone Operatörü Ömer Gülas ise “Uçan Atölye” ile genç sinemaseverlerle sohbet edecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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