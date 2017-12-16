Tarlabaşı'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı

Beyoğlu'nun Tarlabaşı semtinde bulunan 3 katlı ahşap bir binada yangın çıktı.

Tarlabaşı'da 3 katlı ahşap bir binada yangın çıktı.

Beyoğlu Tarlabaşı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatı katı saat 10.00 sıralarında yanmaya başladı. Alevler kısa sürede binanın büyük bir kısmını kaplarken, ihbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada binadan kopan parçalar düştü. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Bina sakinleri yangının elektrik kontağındın çıktığını öne sürerken itfaiyenin incelemesi sürüyor. (İstanbul/DHA)

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