Cezaevleriyle ilgili 443 önergenin sadece 8’i yanıtlandı

Hükümet hak ihlallerinin arttığı cezaevleriyle ilgili 443 önergeden sadece 8’ine yanıt verdi.

Türkiye cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili olarak Meclis Başkanlığı'na sunulan soru önergeleri ve araştırma talepleri yanıtsız kaldı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 26. Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığı'nın cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili çalışma performansına dair verdiği soru önergesine gelen yanıt, Meclis'in gündemden düşmeyen bu konuya duyarsız kaldığını da gözler önüne serdi.

443 KEZ SORULDU 8 KEZ YANITLANDI

AKP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın imzasıyla Yiğitalp'e gönderilen yanıtta, 26. Yasama Dönemi'nde sadece cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili olarak 443 yazılı soru önergesinin ilgili bakanlığa ulaştırılması için Meclis Başkanlığı'na sunulduğu belirtildi. Söz konusu yazılı soru önergelerinden ise sadece 8'i süresi içinde yanıtlandı. 353 soru önergesi ise süresi içinde cevaplandırılmadığı için sadece Gelen Kağıtlar Listesi'nde yer alarak kayıtlara girdi.

ARAŞTIRMA TALEPLERİ DE KARŞILIK BULMADI

Meclis araştırması talep edilen hak ihlalleri de Meclis'in duyarsızlığı ile karşı karşıya kaldı. Bu dönemde Meclis Başkanlığına cezaevleri ile ilgili olarak 50 Meclis araştırması önergesi verildi. Ancak bunlardan sadece 3’ü işleme alındı. Diğer araştırma önergelerinin ne zaman gündeme geleceği ise belirsiz. (MA)

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