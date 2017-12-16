Zehirlenmeye neden olan firma: Biz de yiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 473 öğrencinin zehirlenmesine neden olan şirket açıklama yaptı: Çıkan yemekten biz de yiyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde 473 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması olayı sonrası sorumlu şirket yetkilisinden açıklama geldi.

Yemek firmasının Rize yetkilisi ve proje sorumlusu Resul Doğan, Türkiye'nin birçok ilinde hizmet verdiklerini belirterek, “Biz aynı yemeği üniversitenin 12 bölgesine veriyoruz. Bu bölgelerin sadece merkez kampüsünde mi gıda zehirlenmesi oldu? Biz o gün kampüste 594 kişiye yemek verdik. Bu rakamın 200'ü akşam yenilen yemek. Saat 17 ila 19 saatleri arasında sadece 200 kişi yemek yedi. Bu 200 kişi yemekten zehirledi diyelim ama sayı 473 kişi. Biz bunu anlayamadık. Türkiye'nin birçok ilinde yemek işi yapıyoruz. Şu ana kadar böyle bir olay başımıza gelmedi. Biz bu olanlardan sonra şaşkın durumdayız. Fabrikamız her türlü denetlemeye açık. Çıkan yemekten biz de yiyoruz” dedi.

Firma ile ilgili nihai karar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yemek numuneleri üzerinde yaptığı laboratuvar incelemesinin ardından çıkacak sonuca göre verilecek. (HABER MERKEZİ)

Rize'de 473 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi!

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