Kadınlar birlikte güçlü

Kadınlar dayatmalar karşısında sessiz kalmayıp haklarını savunmalı.

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

2017 yılındayız ve kadınlar olarak hala ataerkil toplumun baskısı ve dayatmaları altında yaşıyoruz. Kalıplaşmış cümlelerimizde dahi hep kadını küçümseyen söylemlerle karşılaşıyoruz. “Elinin hamuruyla karışma bu işe, şu işi adam gibi yapsana, ne karı gibi ağlıyorsun.” vb. Erkeklerin duygusal olabilmesi bile kadını ezerek açıklanıyor. Geçmişten süre gelen kadını küçümseme, ezik gören bu düşüncelerden insanların sıyrılmasını sağlamalıyız. Peki bu sığ düşünceyi nasıl aşabiliriz? Kadınlar bu dayatmalar karşısında sessiz kalmayıp haklarını savunmalı. Kadınların daha aktif, daha örgütlü bir şekilde bir çatı altında toplanması, toplumdaki haklarından habersiz olan kadınların bilgilendirilmesi bilinçli bir toplum olması için önemli bir adım olur. Böylece örgütlenmiş kadınlar gündem belirleme, kamuoyu oluşturma gibi bir gücü elinde bulundurabilir. Bu sayede tecavüze, tacize ve şiddete sessiz kalmayarak haklarımızı savunabiliriz. Oluşturulan kamuoyuyla, yasa koyucuların ağır cezalar veren yasalar çıkarması bu olaylara karşı caydırıcı etkide bulunabilir.



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