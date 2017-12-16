Liselerimiz farklı, kaygılarımız aynı

“Sınava girecek öğrenciler olarak sınava dair hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey bir sınava girecek olduğumuz.”

Engin ELİBOL

Sincan

Ankara

Birçoğumuzun olduğu gibi biz Sincan’daki dershane öğrencilerinin de güzel bir üniversite, üniversite sonrası kolaylıkla iş bulabileceği bir ortam, insanca yaşama koşullarını sağlayabileceği bir gelecek beklentisi var elbette. Ama gelecek beklentilerini, planlarını daha yoğun düşündüğümüz bugünlerde değişmekte olan ve hala içeriği belli olmayan sınav sistemini görünce hevesimiz kırılıyor. Dershanedeki arkadaşlarımızla oturup değişen sınav sistemi ve bizi bekleyen gelecek hakkında biraz konuşalım istedik. Sincan İMKB Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olan bir arkadaşımız; “Liseden beri aslında iyi bir eğitim aldığımız söylenemez. Hali hazırda bir de meslek lisesinde okuyordum. Herkesin aklına verilen eğitimle alakalı bir şeyler geliyordur. Atölye dersleri dışında Türkçe, matematik, coğrafya gibi derslerde hocalar derse girip 40 dakika boyunca sadece oturup teneffüs zilini bekliyorlardı. Şimdi de daha neyin nasıl olduğu belli olmayan bir sınava gireceğim. Sınavda da bizlere Türkçe, matematik, coğrafya, fen derslerinden sorular soracaklar.” diye bitiriyor sözlerini hafif gülümseyerek. Arkadaşımıza mevcut eğitim sisteminin onu nasıl etkilediğini sorduğumuzda “Aslında net bir düşüncem yok sürekli değişiyor sistem. Bugün A sistemi varsa bir bakmışsınız ki yarın B sonraki gün C sistemi var. Sonuç olarak bakarsak bir sınava gireceğiz o yüzden sistemi pek düşünmeden sınavımıza çalışmamız bizim için daha iyi olur.” cevabını veriyor.

“TEK BİLDİĞİMİZ BİR SINAVA GİRECEĞİMİZ”

İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan bir arkadaşımız lisede aldığı eğitimin kendisi için yeterli olmadığını söyleyerek başlıyor. “4 yıl boyunca okulda öğrendiklerimizle bizden sınava girip başarılı olmamız bekleniyor. Eğer bir fen lisesinde ya da iyi bir anadolu lisesinde değilsek bu epey zor. Ben de okulda öğrendiklerimle sınavda başarısız olacağımı düşündüm ve daha iyi hazırlanabilmek için dershaneye kayıt yaptırdım.” diyor. Dershane fiyatlarının pahalılığını sorduğumuzda arkadaşımız kendisi için pek sorun olmasa da her öğrenci için aynı şeyin geçerli olmadığını dile getiriyor. Genel olarak bakıldığında fiyatların her aile için uygun olmadığını düşünüyor. Sınav sisteminin değişikliğini soruyoruz kendisine. “Sınava girecek öğrenciler olarak sınava dair hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey bir sınava girecek olmamız.” diyor.

“ARTIK HER ŞEY PAHALI”

Konuşmamızın devamında görüştüğümüz Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan arkadaşımız ise arkadaşlarının anlattıklarına kısmen katıldığını söylüyor. Yeni sınav sistemi hakkında o kadar da karamsar olmamak gerektiğini, haziran ayında 2 oturum şeklinde yapılacak olmasının olumlu bir gelişme olarak görüyor. “İnsanlık varoldukça eğitim de varolacaktır. Bu yüzden güzel bir eğitim fakültesinde üniversiteyi okumak istiyorum. Sadece okuldan aldığım eğitimle bu dileğimi gerçekleştiremezdim, o nedenle dershaneye kayıt yaptırdım.” diyor. Dershane fiyatları hakkında ise; “Maddi olarak her aileyi etkilemekte elbette. Fakat bu zamanda sadece dershaneler değil her şey pahalı.” Aslında bakıldığında kah meslek liseli kah imam hatip öğrencisi olalım bizi ortaklaştıran ve yegane istediğimiz şey belli. Kendimize insanca yaşayabileceğimiz bir gelecek oluşturmak. Bizi nasıl bir sınav sistemi beklediğini bilmesek de kendimizi sınavlara hazırlamaya devam ediyoruz.

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