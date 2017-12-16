Dört yıllık eğitim hiçe sayılıyor

Yeni yönetmelikte kadro adı rehberlik öğretmen olması alan dışı atamalara da bir zemin hazırlamıştır.

PDR Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Çukurova Üniversitesi

10 Kasım 2017 tarihinde yeni Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni yönetmelik PDR hizmetlerinin kazanımlarının gitmesine ve beraberinde çeşitli tepkilere sebep oldu. Okullarda çalışan PDR lisans mezunlarına ilişkin unvan sorunu mevcutken yani ‘okul psikolojik danışmanı’ yerine ‘rehber öğretmen’ denilme durumunu değiştirmeye çalışırken yeni yönetmelik psikolojik danışman kavramını ortadan kaldırmış ‘rehberlik öğretmeni’ gibi hangi lisans eğitimini aldığı belli olmayan bir sıfat getirmiştir. Yeni yönetmelikte kadro adı rehberlik öğretmen olması alan dışı atamalara da bir zemin hazırlamıştır. Hem PDR lisans eğitimi vererek ‘psikolojik danışman’ yetiştirmek hem de böyle bir kavram yokmuş gibi yeni yasa çıkarmak PDR öğrencilerinin yani bizlerin 4 yıllık emeklerini hiçe saymaktır. Rehberlik öğretmeni pozisyonunda herhangi bir lisans mezununun istihdam edilmesi işten bile değildir.

YENİ YASA GÖNÜLLÜLÜK MADDESİNE AYKIRI

Diğer önemli bir sorun ise psikolojik danışmanlardan nöbet tutmalarının istenmesidir. Okul psikolojik danışmanlarının öğrencilere en çok ulaştığı teneffüs saatlerinde nöbet tutması ve kriz durumlarında nöbette olduğu için müdahale edememesi PDR servisinin öğrencilere ulaşılabilirliğini ve yardımı zedeleyecektir. Ayrıca psikolojik danışmanın nöbet tutarken takındığı otorite, öğrenci ile arasındaki yakın ilişkiye ciddi zarar verecek ve belki de öğrencilerin psikolojik danışmana gönüllü gelmemesine sebep olacaktır. Bu da PDR’nin temel ilkesi olan ‘gönüllülük’ maddesine aykırı bir durumdur. Genel olarak yeni yönetmeliğin bu hali ile okullardaki ruh sağlığı hizmetlerinin önemini azalttığını bu durumun da sağlıksız toplumun zeminini oluşturduğunu görmekteyiz. Bizler PDR öğrencileri olarak bu yönetmeliğin kaldırılmasını, psikolojik danışman olarak anılmayı, alan dışı atamaların bitmesini ve mesleğimizi kurum ayrımı gözetmeden her yerde yapabilmeyi istiyoruz.

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