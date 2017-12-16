Yapboza dönen eğtim sistemi

Düşünen ve üreten bir nesil yetiştirebilmek adına edebiyatın gençlere sevdirilmesi bir sorumluluk sayılmalıdır.

Helin ÇAKIR

Beyza AVCI

Gaziantep

Liseli öğrenciler olarak hala net olarak belirlenmemiş olan sınav yaklaştıkça gelecek kaygımız daha da artmakta. Dini yönü ağır basan eğitimin verilmeye başladığını değişen müfredatla evrim teorisinin kaldırılması, sosyoloji kitaplarından Karl Marx’ın çıkarılması ve beraberinde cihad kavramının ders kitaplarına girmesiyle görmekteyiz. İktidarın ideolojisini hakim kılan tekçi politikanın etkisini gösterdiği bu yapboz eğitim sisteminden dolayı üzerimizde umutsuzluk hakim. OHAL koşullarıyla daha da artan AKP hükümetinin baskı politikası liselerde temel lise dayatması, anti-demokratik, paralı ve “cihadist dindar nesiller yetiştirme” amaçlanan bir eğitimle karşımızda.

Zorunlu olarak yöneldiğimiz sayısal dersler arasında boğulurken asıl ilgi duyduğumuz ve öğrenmek istediğimiz fakat içi boşaltılmış olan felsefe, edebiyat, tarih gibi derslere yeterli önem verilmemesi, birçok lise öğrencisinin bu değerleri unutmasına, değersiz görmesine yol açmakta. Bu alanlara yeteri kadar eğilememiz öğrencinin bu alanlardan herhangi birine ilgisi ve yeteneği varsa bunu bastırmakta ve yok etmektedir. Felsefenin önemsenmemesiyle öğrencinin düşünme yetisi körelmekte, edebiyata olan ilginin bastırılmasıyla yazın dünyasına ve kitaplara olan saygısı ve sevgisi azalmaktadır. Kitap okumayan bir insanın düşünme ve uygulamaya geçirme becerisi sınırlıdır. Düşünen ve üreten bir nesil yetiştirebilmek adına edebiyatın gençlere sevdirilmesi bir sorumluluk sayılmalıdır. Bizlere kendi değerlerimizi unutturmayacak, baskı politikalarından yoksun, özgür düşünmemize olanak sağlayacak ve bizleri köreltmeyecek laik, demokratik, parasız ve anadilde bir eğitim için birleşip mücadele etmek de bizler için bir sorumluluktur.

www.evrensel.net