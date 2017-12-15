. Sosyal aktivitelere teşvikin olduğu, bilime yön veren bir çalışma ve ortak payda olan değerler bilincinde bir üniversite istiyoruz.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi

Çukurova Üniversitesi

Mevcut olan bozuk sınav sisteminden güçlükle sıyrılarak daha da bozuk bir yönetmelik anlayışıyla yönetilen üniversitede ilk yılım ve bu konuda size nasıl bir üniversite istediğimden kısaca bahsetmek istiyorum.

Okul içinde ve dışında her türlü görüşe karşı anlayışlı olmak kuşkusuz istediğimiz üniversite krokisini önümüze serecektir. Bir öğretmen adayı olarak tüm bunlar ancak demokratik bir okul kültürüyle mümkündür. Bizler sıkça bahsi geçen parasız, bilimsel ve demokratik bir üniversite istiyoruz. Sosyal aktivitelere teşvikin olduğu, bilime yön veren bir çalışma ve ortak payda olan değerler bilincinde bir üniversite istiyoruz.

HER TÜRLÜ GÖRÜŞÜMÜZÜ İFADE EDEBİLECEĞİMİZ BİR ÜNİVERSİTE

Üniversitede ötekileştirmelere kapı açan adlandırmaların kaldırılıp yerine asıl anlamının kullanılmasını istiyoruz (mesela sıkça karşılaşılan bir durum olan erkek wc yazısına karşılık kadın yerine bayan wc denmesi gibi). Engelli arkadaşlara yeterli ve verimli ortamların sağlanmasını istiyoruz. Okulda hijyen kurallarının yerine getirilmesini ihmal edilen temizliğin iyileştirilmesini istiyoruz.Bizler hak ettiğimiz normal bir üniversite yaşamını istiyoruz. Bir eğitimci adayı olarak öğrenciler üzerindeki sömürüye son verilmesini, her türlü görüşün rahatça ifade edilmesini istiyoruz. Arzular beraberinde talepleri de getirir. Hakkımız olan taleplerin gerçekleştiği, demokratik bir okul kültürünün var olduğu üniversitelerde buluşmak üzere...

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