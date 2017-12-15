Dil, takım ruhu ve yardımlaşma

Scrabble’ın okulumuz Köy Hizmetleri için önemi büyük.

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Scrabble Kulübü

Kartal / İstanbul

Scrabble, dört kişiyle oynanan bir kelime oyunu. Oyuncular harf torbasından yedişer harf çekerler ve ellerindeki harflerle kelimeler yazarlar. Her kelimenin başka bir kelime ile bağlantısı olmalı ve bu bağlantı ile oluşan kelime de anlamlı olmalıdır. Oyunda her bir harfin kendi puanı vardır. Oyun tahtasında harfinizin veya kelimenizin de değerini arttıran bazı özel kareler vardır. Stratejinizi elinizdeki yüksek puanlı harflere ve oyun tahtasındaki özel karelere göre ayarlarsınız.

Scrabble’ın okulumuz Köy Hizmetleri için önemi büyük. Bunda okulumuzun yetersiz sayıda sosyal etkinliğe sahip olmasının payı da var. Bu yüzden scrabble, okulumuzda sosyalleşip bir araya gelebileceğimiz başlıca etkinliklerden biri. Dahası bu olay okulumuzun geleneği haline gelmiş durumda. Kulüp gösterdiği başarılar dolayısıyla okul İdaresi tarafından da onay gören sınırlı etkinliklerden biri. Ayrıca scrabble hem İngilizce olmasıyla dilimizi ve kelime haznemizi geliştirmekte hem de çalışma ve antrenmanlar sırasında gösterdiğimiz ortaklaşa efor ile takım ruhumuzu ve yardımlaşma duygumuzu geliştiriyor.

Okulumuzun bu sene 11.sini düzenleyeceği liselerarası turnuvamız çeşitli liselerden öğrencilerle yeni dostluklar kurmamıza ve insan ilişkilerimizi geliştirmemize olanak sağlıyor.

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