Eğitim parasızsa zorunlu aidat nedir?

"Maddi imkanı olmayan arkadaşlarımızın nasıl bu ihtiyaçları karşılayacağını kimse düşünmüyor.”

Bilgesu KİPER

Kartal

Biz gençlerin parasız bilimsel demokratik eğitim talebi okullarımızda yaşadığımız sıkıntılarla her geçen gün keskinleşiyor. Kartal’da bir sağlık meslek lisesinde okul idaresinin bütün öğrencilerden zorunlu aidat istemesi üzerine bizlerde bununla ilgili bu lisede okuyan iki arkadaşımızla sohbet ettik. Zorunlu aidat adı altında toplanılan paralar hakkında ne düşündüklerini sorduk ilk önce. “Benim bildiğim üzere temizlik görevlileri için topluyorlar, eğer öyleyse toplamaları lazım diye düşünüyorum.” diyor Furkan. Mert söze giriyor, “Eğitim her bireyin hakkıdır. Bizler devlet lisesinde okuyoruz. Devlet bizim eğitimimizi karşılamalı. Okullarımızdaki tüm ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmalı. Ama bugün biz okula kayıt olurken bile bizlerden kayıt parası alınıyor.” diyor. Eğitimin parasız olması hakkında ne düşündüklerini soruyoruz arkadaşlarımıza. Mert “Bugün ülkemizde devlet okullarında eğitim ücretsiz denilse bile yol paramız, yemek paramız, almamız gereken kaynak kitaplar, okul kıyafetleri gibi harcamalarımız oluyor. Maddi imkanı olmayan arkadaşlarımızın nasıl bu ihtiyaçları karşılayacağını kimse düşünmüyor.” diyor. Furkan da eğitimin her bireyin hakkı olduğunu ve bu nedenle parasız olması gerektiğini düşündüğünü belirtiyor.

HEM PARALI HEM NİTELİKSİZ

Okullarımızda aldığımız eğitim niteliğini tartışmadan geçmek olmaz diyerek arkadaşlarımıza eğitimin niteliği hakkında ne düşündüklerini soruyoruz. Mert eğitimin objektif bir yapıya sahip olmadığını düşündüğünü belirtiyor ve ayrıca “Eğitimin bilimsel olduğunu düşünmüyorum.” diyor. Furkan ise; “Örneğin tarih derslerimiz tarafsız verilmiyor. Dünya tarihiyle uyuşmuyor. Her düşünceye hitap eden bir sistem değil.” diyor.

“Bunun çözümü nasıl olmalı, biz öğrenciler bu sorunların çözümü için neler yapabiliriz?” diye soruyoruz arkadaşlarımıza. Furkan “Eğitim sisteminde köklü değişikliklere gitmeleri lazım. Kontrol organlarının da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Küçük bir sorun gibi gözükebilir ama Türkiye çapında gerçekten bir sorun olduğunu düşünüyorum.” diyor. Mert “Sadece eğitimde gidilecek bir değişiklik bu durumu çözemez. Eğitim hakkımız ihlal ediliyor. Bizler de bununla ilgili arkadaşlarımızla birleşip taleplerimizi aktarabileceğimiz olanaklar yaratmalıyız. ÖTK, kulüp gibi alanlarda daha aktif olmalıyız.” diyor. Sohbetimizi sonlandırıyoruz.

