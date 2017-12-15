Harçlıklarımızla aldığımız test kitapları ne olacak?

Her sistem değişikliğiyle kitap basımları durduruluyor,soru yazan öğretmenler mağdur ediliyor,harçlığıyla test kitabı alan gençlerin hakkı yeniyor.

Kartal’dan Bir Anadolu Lisesi Öğrencisi

İstanbul

Eğitim sisteminin çocuk oyuncağına dönmesiyle birlikte zaten yapılmakta olan hırsızlıklara bir de emek hırsızlığı ekleniyor. Sözde konusunda uzman kişilerin gelen her değişikliğe “yeni sistem eskisinden daha iyi, daha çok artısı var.” yorumları ile birçok öğrenci ve veli kandırılıyor. Sınav senesindeki çoğu öğrenci ise yeni gelen değişiklikleri takip etmekten ders çalışmaya odaklanamıyor, haftalarca belki aylarca çalıştıkları derslerin bir anda sınavdan kaldırıldığını öğreniyor. Özel eğitimi yaygınlaştırma isteği ve desteği ise oldukça açık şekilde belli oluyor. Köklü liselerdeki öğretmen kadroları değiştirilip yerine imam hatip liselerinden hatta ortaokullardan deneyimsiz öğretmenler getirilip eğitim seviyesi düşürülüyor. “Dershane sistemini bitirme amacıyla”, devlet eğitimi oyun hamurunu çevriliyor, öğrencilere özel ders veya dershane desteği olmadan başarılı olamayacakları empoze ediliyor. Her gelen sistem değişikliğiyle kitap basımları durduruluyor, soru yazan birçok öğretmen mağdur ediliyor, harçlığıyla test kitabı alan gençlerin hakkı yeniliyor. Geleceğinizi belirleyen, belki de hayatınızın dönüm noktası olacak birkaç saatin iki günde bir değiştirilmesi hepimizin üzerinde olan stresi daha da artırıyor. Aynı zamanda bizim yaşadıklarımızı yeni gelen nesillerin yaşamaması için biraz hırslanıyor, biraz da umutlanıyoruz aslında çünkü öyle bir dünyanın içindeyiz ki emeğin karşılığı yok ve insanların tek düşüncesi para olmuş durumda. Bu hırsızlıkların farkındayız ve bu haksızlıkların yenilmesi, geleceğimizle oynanmaması için elimizden geleni yapacağız.

www.evrensel.net