Yüksel'de 402. gün: 7 kişi darbedilerek gözaltına alındı

Ankara Yüksel Caddesindeki 'İşimizi geri istiyoruz' eylemine saldıran polis 7 kişiyi darbederek gözaltına aldı.

Ankara Yüksel Caddesi'nde 402 gündür devam eden "İşimizi geri istiyoruz" eylemine bugün de saldıran eden polis, 7 kişiyi darbederek gözaltına aldı.

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönme talebiyle başlattıkları açlık grevi eylemi 282'nci gününe giren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için ihraç edilen kamu emekçilerinin Yüksel Caddesi'nde sürdürdüğü "İşimizi geri istiyoruz" eylemi 402'nci gününde devam etti. İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyen Gülmen ve Özakça'nın destekçileri, Konur Sokak'ta bir araya geldi. Sokağı kalkanları ve gözaltı aracı ile kapatan polis, bir kez daha kamu emekçilerinin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine polis kalkanları önünde açıklama yapmak isteyen emekçiler, "Açlık grevinin 282. gününde Nuriye Semih işe geri alınsın" pankartı açtı.

"Nuriye Semih onurumuzdur" sloganı atan emekçilere saldıran polis, megafon ile siren çalarak seslerinin duyulmasını engellemeye çalıştı. Emekçilerin etrafını kalkanları ile kapatan polis, 7 kişiyi darbederek gözaltına aldı. Sokakta hazır bekletilen gözaltı aracına konan emekçiler, araç içinde slogan atmayı sürdürdü. (Ankara/MA)

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