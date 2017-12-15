Ayla, Oscar adayı olamadı

Türkiye'de yabancı film dalında Oscar aday adayı olan Ayla, son 9 film arasına giremedi.

Oscar'da yabancı dilde film adayları için kısa liste açıklandı. Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla listede yer almadı. CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre Fatih Akın’ın Almanya'yı temsil ettiği son filmi In the Fade listeye girmeyi başardı.

ABD’de yabancı film dalında Oscar ödülü adaylarının kısa listesi açıklandı. Listede dokuz film yer aldı. Özel bir komisyon daha sonra belirlenen bu filmlerden en iyi 5 filmi seçecek.

Tüm dallardaki Oscar adayları 23 Ocak'ta açıklanacak. Oscar ödül töreni ise 4 Mart'ta düzenlenecek.

Kısa listeye kalmayı başaran filmler şöyle:

Şili, “A Fantastic Woman,” Sebastián Lelio

Almanya, “In the Fade,” Fatih Akin

Macaristan, “On Body and Soul,” Ildikó Enyedi

İsrail, “Foxtrot,” Samuel Maoz

Lübnan, “The Insult,” Ziad Doueiri

Rusya, “Loveless,” Andrey Zvyagintsev

Senegal, “Félicité,” Alain Gomis

Güney Afrika, “The Wound,” John Trengove

İsveç, “The Square,” Ruben Ostlund

Ayla'yı vizyonda olduğu 7 haftalık sürede 4.6 milyon kişi izledi.

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YAPIMCI USLU: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Ayla’nın yapımcısı Mustafa Uslu listenin açıklanmasından önce yaptığı açıklamada “Daha fikir aşamasından itibaren filmimizin Oscar’a gideceğine inancım tamdı. Ayla bize Süleyman Amca’mızdan yadigar. Onun kahramanlığını, tüm dünyaya örnek olan merhamet ve iyiliğini en doğru şekilde yansıtmayı hedefledik. Süleyman Amca’mız vefat etti, babam gibiydi, babamı kaybetmiş gibi oldum. Filmi izledi hem de yıllarca hasretini çektiği Ayla’sıyla yan yana… İnşallah Oscar’a da gideceğiz. Ve herkes onu bir kere daha tanıyacak. Biz de filmimizi izleyen milyonlar gibi nefesimizi tuttuk listenin açıklanmasını bekliyoruz. İnsanlığın en ihtiyaç duyduğu anda Oscar’ın böyle bir hikayeyi görmezden gelemeyeceğini düşünüyorum. Güçlü rakiplerimiz var. İlk dokuza kalamasak da biz gereken her şeyi eksiksiz yapmaya çalıştık. Üzerimize düşeni yaptık, keşke diyeceğimiz bir durum olmaz” demişti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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