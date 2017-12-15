Ryanair İsveç'te sendikayla görüşmeyi reddediyor

İsveç'te havayolu şirketi Ryanir’de görevli pilotların yüzde 80'inin, patron tarafından sendika ile görüşmesi engelleniyor.

Murat KUSEYRİ

İsveç’te Ryanir’de görev yapan pilotların yüzde 80’ni İsveç Pilot Sendikası’na (SPF) üye olmasına rağmen şirket yöneticileri, sendikayla görüşme yapmayı reddediyor.

SPF Başkanı Martin Lindgren, Ryanair’de çalışan pilotları temsil etme olanağını yakaladıklarını, pilotlar içinde örgütlenme ve temsil edilme isteğinin olduğunu ve sendikayı arkalarında görmek istediklerini söyledi.

SENDİKALARI TANIMIYOR

İsveç Pilot Sendikası, pilotların yüzde 80’nin sendikaya üye olmasından sonra şirket yönetiminden Ryanair bünyesinde yeni kurulan sendikal örgüt European Employee Representativ Council (EERC) ile görüşmelere başlamasını istedi. Şirket ve sendika yöneticileri, bir çerçeve sözleşmesi üzerinde uzlaşmaya ve şirketin İsveç Pilot Sendikası'yla toplu sözleşme görüşmelerine başlaması için görüş birliğine vardı. Ancak aradan çok geçmeden Ryanair, yazılı olarak uydurma bir sendika olduğunu öne sürdüğü EERC'yi muhatap almayacağını ve İsveç Pilot Sendikası’yla da hiç bir zaman toplu sözleşme görüşmelerine başlamayacağını iletti. İsveç Haber Ajansı TT’ye yazılı bir açıklama gönderen Ryanir, son haftalarda pek çok kez EERC, RPG, PEPA ya da başka başka gruplar ve rakip şirketlerle işbirliği yapmayacağını açıkladığını bildirdi.

SENDİKA MAHKEMEYE BAŞVURACAK

Pilot Sendikası, Ryanair'in tutumunun İsveç'teki iş hukukuna aykırı olduğunu ve İsveç modeli ile uyum içinde olmadığını belirtiyor. Medyaya açıklamalarda bulunan SPF Başkanı Martin Lindgren, yasalara uymadığı için Ryanair'ı mahkum ettirmek için mahkemeye başvurmaya hazırladıklarını söyledi. İsveç’te çalışanların işverenlerle anlaşamamaları durumunda greve gitme hakkı olduklarına dikkat çeken Lindgren, Ryanair'in uzlaşmaz tutumunda direnmesi halinde greve gidebilecekleri mesajını verdi.

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