Taşeron işçiler yasaya ve hükümete güvenemiyor

Seren Elataş ve Aydın Yiğit Balcalı Hastanesi temizlik işlerinde çalışan taşeron işçileri ile AKP hükümetinin taşerona kadro vaadi ile ilgili konuştu

Seren ELATAŞ

Aydın YİĞİT

Adana

Çalışma Bakanı Jale Sarıeroğlu’nun taşerona kadro verileceğini öngören yasa hazırlıklarında olduğunu açıklaması ile birlikte yasa taslağı da tartışılmaya başlandı.

İçeriğine dair net bilgilerin olmaması, taşeron çalışan herkesi kapsamayacak olması ile birlikte taşeron işçilerin kafasındaki soru işaretleri artmış durumda.

Yasanın içeriğini ve işçilerin talebini konuştuğumuz Balcalı Hastanesi temizlik işlerinde çalışan taşeron işçilerin de kafası bir hayli karışık durumda ve bu konuda hükümete güven duymadıklarını belirttiler.

‘KADROLU OLDUKTAN SONRA NE OLACAK?’

11 yıldır hastanede çalışan kadın işçi, yasanın kapsamını tam olarak bilmediklerini bu yüzden de kafalarının karışık olduğunu belirtti. Kadroya geçildikten sonra maaşlarının ne kadar olacağını, iş güvencelerinin olup olmayacağını soran işçi, 1400 lira asgari ücret ve her an işinden olabilme tehdidi varken geçinebilmenin zor olduğunu söyledi.

‘BAYRAM YARDIMI, İKRAMİYE, İŞ GÜVENCESİ OLACAK MI?’

“Tüm bunları oy alabilmek için yapıyorlar” diyen işçi ise 4 aydır burada olduğunu söyledi. Her seçim dönemi yaklaştığında böyle açıklamaların, yasaların gündeme geldiğini belirten işçi, yasa taslağını da yeterli görmediğini söyledi. Kadro diye söylenilenin yalnızca şirket değişikliği olacağını söyleyen işçi, eğer taşeronda işçi için bir değişiklik yapılacaksa bayramda yardım, ikramiye iş güvencesi gibi haklarının tanınması ve asgari ücretin de en az 2 bin 250 lira olması gerektiğini belirtti.

‘4-C’Lİ OLMAKTAN ÇIKACAK MIYIZ?’

6,5 yıldır bu hastaneye emek verdiğini belirten işçi, yasanın meclisten geçmediği, hesap kartlarında yazan ücret kısmının değişmediği ve hâlâ 4-C’li olacaklarını gördükleri sürece kadroya inanmadığını söyledi. Kadro söyleminin işçiler için bir değişiklik getirmediğini masa başı çalışanlar için değişiklik olacağını söyleyen işçi, bu haliyle yasanın işçilerin lehine bir düzenleme olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti.



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