Maltepe’de kamu emekçileri TİS imzaladı: Yüzde 20.8

CHP’li Maltepe Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplusözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre emekçiler yüzde 20.8 zam ve 6 maaş ikramiye alacak.

İstanbul'da CHP’li Maltepe Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplusözleşme imzalandı. Maaşlara yüzde 20.8 zam yapılan toplusözleşmeyle emekçiler, 6 maaş ikramiye alacak.

Toplusözleşme töreninde konuşan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Bugünkü imza aslında, ülkedeki tüm hukuksuzluğa karşı bir demokrasi mücadelesidir. Bu kurumlar bizlerindir. Kurumlarımızı ele geçirmeye çalışan zihniyete karşı hep birlikte korumak zorundayız” diye konuştu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da “Bugün bu toplu sözleşme ile kimsenin yapmadığını biz yaptık ve emekçilerimize 6 ikramiye verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İmzalanan sözleşme kapsamında memurlara yüzde 20.8 zammın yanı sıra, 6 maaş ikramiye verilecek. Sözleşme kapsamında 1 Mayıs’ta tüm kamu emekçileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın emekçiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise engelli emekçiler izinli sayılacak. 8 Mart ve 3 Aralık’ta ayrıca izinli sayılan emekçilere ikramiye verilecek. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 21:40

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