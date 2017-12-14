Çıplak işkenceyi takip eden avukata soruşturma

Seydikemer’de çıplak işkenceye maruz bırakılan 7 kişinin davasını takip eden Avukat Günfer Karadeniz’e soruşturma açıldı.

Seydikemer’de 4-5-6 Ekim’de işkence gören ve çıplak fotoğrafları basında yer alan 7 kişinin tutuklandığı ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayları takip eden Avukat Günfer Karadeniz’e Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) yayınladığı haberlerde infaz şüphesini dile getirmiş olmasından rahatsızlık duyulduğunu belirten Karadeniz, Başsavcılığın “İnfaz olduğunu nereden biliyorsunuz” sorusunu yönelttiğini söyledi.

Yapmış olduğu gözlem sonucunda infaz şüphesi ihtimalinin yüksek olduğu kanaatine vardığını Başsavcılığa söylediğini belirten Karadeniz, “Başsavcılığa ‘Eğer otopside bulunduysanız siz de olanları görmüşsünüzdür’ dedim” şeklinde konuştu.

Halen infaz şüphesi olduğunu belirten avukat Karadeniz, kimyasal kullanıldığı yönünde bir izlenim edindiğini ve şüphelerin giderilmediğini aktarırken, avukat olduğunu ve müvekkilleri ile ilgili herkese bilgi verme ve şüpheleri varsa bunları dile getirme hakkı olduğunu aktardı.

Karadeniz, olmayan bir şey söylemediğini, söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, savcılığın kendisine soruşturma açmadan önce kuşkuları gidermek için gerekli adımları atmasının daha doğru olacağını söyledi. (Muğla/MA)

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