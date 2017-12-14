Ferhat Tunç davası 27 Mart’a ertelendi

2014'teki Kobanê eylemleri sıraısnda yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Ferhat Tunç, savunmasını yaptı.

Kobanê eylemleri sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanatçı Ferhat Tunç, hakim karşısına çıktı. “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan Tunç'un katıldığı duruşmada, avukatı Ercan Kanar hazır bulundu. İddianame özetinin okunmasının ardından Tunç’un savunmasına geçildi.

‘DEMOKRASİYE İNANIYORUM

Savunmasında 35 yıllık sanat hayatını anlatan Tunç, bir sanatçı olarak toplumsal sorunlara karşı hep duyarlı olmaya çalıştığını dile getirdi. Bu toprakların geçmişinde yeterince kan ve gözyaşının aktığını belirten Tunç, "Demokrasiye inanıyorum. Ülkemizin bir Kürt sorunu var. Orta yerde duran bir realitedir. Kürt sorununun bu ülkede bir realite olduğu gerçeği çözüm süreciyle de onaylanmıştır” dedi.

'MAHKEMELER BELİRLEYEMEZ'

Hakkındaki iddialara yanıt veren Tunç şunları söyledi: "IŞİD'in kadınları kaçırıp pazarlarda satması, insanların başlarını koyunlar gibi kesen bir örgüte karşı kim sustu ki ben susayım. YPG-YPJ'den başka bu örgüte karşı mücadele eden başka yapı vardı da ben mi görmedim. Ben vicdanımla hareket ettim. Kime şehit denilip denilmeyeceğini mahkeme kararları belirleyecek değildir."

İddia makamı ise mütalaasında ani ve arizi görevlendirmeleri nedeniyle yapılan yazılı savunma ve belgeyle birlikte dosya değerlendirildikten sonra esas hakkındaki mütalaasını sunmak için dosyanın kendilerine tebliğ edilmesini istedi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine duruşmayı 27 Mart 2018'e erteledi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 14:54

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