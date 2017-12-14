KESK: İhraçlar iade edilsin, taşerona şartsız kadro verilsin

Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapan KESK, OHAL'in kaldırılmasını, KHK'lerin iptal edilmesini, taşeron işçilere ayrımsız kadro verilmesini istedi.

KESK, Çalışma Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla OHAL’in kaldırılmasını, KHK’lerin iptal edilerek ihraç edilen kamu emekçilerinin işe iadesini, taşeron işçisine ayrımsız-şartsız kadro verilmesini istedi. KESK üyeleri açıklamanın ardından taleplerini içeren metinleri Bakanlığa faks yoluyla da iletti.

KESK, OHAL’in kaldırılması, KHK’lerin iptal edilerek ihraç edilen veya açığa alınan üyelerinin görevine iade edilmesi, taşeron işçilere ayrımsız-koşulsuz kadro talepleriyle basın açıklaması yaptı. Çalışma Bakanlığı önünde bir araya gelen KESK üyeleri, açıklamanın ardından taleplerini içeren metinleri Emek Postanesi’nden Bakanlığa faks yoluyla gönderdi.

Açıklamayı yapan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “Bir iki ay içinde kaldırırız” denilen OHAL’in 17 aydır sürdüğünü vurgulayarak, bu dönemde ‘FETÖ’ ile başından beri mücadele eden KESK’in de hedefe konulduğunu belirtti. Bu süreçte 140 bin kamu emekçisi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Gezen, 4 bin 99 KESK’linin ihraç edildiğini ve on binlerce kamu emekçisinin yaşama tutunmak için büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Eğitim Sen üyesi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın da işlerine dönme talebiyle başlattıkları açlık grevinin kritik bir aşamaya geldiğine dikkat çeken Gezen, “Ülkemiz temel hak ve özgürlüklerin, hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasını, her şeyin üzerinde olan yaşam hakkına kayıtsızlığın daha fazla sürdürülmesini kaldıracak durumda değildir” dedi.

‘OHAL KOMİSYONU DERHAL KARAR VERMELİ’

Adalet Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde yeni bir KHK çıkacağına ilişkin açıklamalarına da değinen Gezen, OHAL İnceleme Komisyonunu da, AİHM başvurularının önünü tıkayarak hukuksuzluk sürecini uzattığı ve binlerce kamu emekçisini oyaladığı için eleştirdi. OHAL İnceleme Komisyonunun mağduriyetleri gidereceğine dair beklentilerinin asgari düzeye indiğini kaydeden Gezen, komisyonun kararlarını bir an açıklamasının en azından diğer süreçlerin başlaması için bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Gezen, OHAL’in kaldırılmasını, ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini, OHAL İnceleme Komisyonunun derhal kararını alarak ilan etmesini, reddedilen başvurular için mahkeme sayısının artırılmasını istedi.

KİM BÜYÜYOR?

AKP’nin OHAL’e sırtını dayayarak iğneden ipliğe her şeye zam yaptığını, enflasyonun, işsizliğin rekor kırarken toz pembe tablolar çizdiğini belirten Gezen, “Teşvik üstüne teşvik verilen, vergi afları çıkarılan işverenler mi, yoksa 1.600 TL’ye dayanan açlık sınırının altına itilen milyonlar mı büyüyor? Çalıştırdığı asgari ücretliden bile daha düşük vergi ödeyenler mi? Yoksa Asgari Geçim İndirimi dahil 1.404 TL maaş alan, buna rağmen fedakarlık yapmasını beklediğiniz asgari ücretli mi büyüyor?” diye sordu.

‘TAŞERON İŞÇİ SAYISI 2004’TE 3 BİN 183 İKEN BUGÜN 850 BİN’

AKP döneminde büyüyen en önemli şeylerden birinin de taşeron olduğunu kaydeden Gezen, 2004 yılında kamudaki taşeron sayısı 3 bin 183 iken, 2014 yılında 781 bin, bugün itibariyle ise 850 bine çıktığına dikkat çekti. Türkiye’nin taşeron cumhuriyetine çevrildiğini belirten Gezen, AKP’nin işçiler lehine mahkeme kararlarını görmezden gelmesinin yanısıra taşeronun yaygınlaşması için yasalarda değişiklikler yaptığını söyledi. Taşeron işçilerin örgütlenmesinin de engellenmeye çalışıldığını kaydeden Gezen, AKP’nin bugüne kadar yüz binlerce taşeron işçisinin yaşadığı sorunları seçim dönemlerinde kadro vaatleriyle geçiştirdiğini belirtti.

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‘AMASIZ FAKATSIZ KADRO’

Geçtiğimiz haftalarda taşeron işçisinin kadroya alınacağına ilişkin açıklamaların önemli bir mücadelenin sonucu olduğunu kaydeden Gezen, “Açıklamanın yapıldığı 5 Aralık’tan bugüne yaşanan gelişmeler taşeron işçilerin önemli bir bölümünün kapsam dışında bırakılması tehlikesi olduğunu göstermektedir. Öncelikle sendikalardan, konfederasyonlardan adeta kaçırılarak hazırlanan, 12 maddeden oluştuğu söylenen yasa taslağı bir an önce kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 5 Aralık’ta verilen “kamudaki 850 bin taşeron işçisine kadro” sözünün gereği yerine getirilmelidir” dedi. Gezen, taşeron işçiler arasında yeni mağduriyetler yaratmaya hizmet edecek, yarım yamalak düzenlemelerden vazgeçilmesini, tüm taşeron işçilere “amasız, fakatsız” kadro verilmesi gerektiğini söyledi.

‘ASGARİ ÜCRETLİ FEDAKARLIĞIN AZAMİSİNİ YAPIYOR’

2018 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmelerine de değinen Gezen, asgari ücretin devletin yurttaşlarına reva gördüğü yaşam seviyesinin en önemli ölçütü olduğunu kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının işçilerden fedakarlık isteğini eleştiren Gezen, “Sendikacılık geçmişi olan Çalışma Bakanımız, büyük bir bölümü sendikasız, toplu sözleşmesiz günlük 10-12 saatlik sürelerle çalıştırılan, her üçünden biri sosyal güvenceden yoksun bırakılan, üstelik büyümeden de pay verilmeyen milyonlardan fedakarlık beklemektedir” dedi. Türkiye’de kayıtlı çalışan her iki işçiden birinin asgari ücretle çalıştırıldığını belirten Gezen, Türkiye’nin AB ülkeleri içinde asgari ücretle çalışanların toplam çalışan nüfusuna oranının en yüksek olduğu ülke olduğunu kaydetti. Gezen, “Asgari ücretin tespitine ilişkin 131 sayılı ILO sözleşmesi onaylamayanların, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekinceyi yıllardır kaldırmayanların işçilerden fedakarlık beklemesi kabul edilemez” dedi. Açlık sınırının 1600, yoksulluk sınırının ise 5 bin 150 lira olduğu Türkiye’de asgari ücretlinin fedakarlığın azamisini yaptığını söyleyen Gezen, asgari ücret tespitinde sadece işçinin değil ailesinin de dikkate alınmasını, milli gelirden pay verilmeyen asgari ücretlilerin kayıplarının karşılanmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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