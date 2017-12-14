Elif belgeseli bugün Aynalı Geçit’te
10 Ekim Ankara Katliamında yitirilen Elif Kanlıoğlu'yu anlatan 'Elif' belgeselinin ilk gösterimi bugün gerçekleştirilecek.
10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitiren Elif Kanlıoğlu’yu anlatan “Elif” belgeseli İstanbul'da Hangi İnsan Hakları Film Festivali kapsamında gösterilecek.
İlki gösterimi bugün saat 19.00’da Beyoğlu'da bulunan Aynalı Geçit’te gerçekleştirilecek film, cumartesi günü ise Mezopotamya Sinema’da izleyicilerle buluşacak.
Yönetmenliğini Elif Kanlıoğlu’nun ağabeyi Emre Kanlıoğlu ve arkadaşı Elif Ergezen’in yaptığı belgeselde Elif Kanlıoğlu’nun hayatından kesitler sunuluyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 15:53
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