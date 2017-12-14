Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili, 16 Aralık'ta seçilecek

Ataşehir Belediyesinde Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Başkan Vekili seçimi 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesinde Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Başkan Vekili seçiminin 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleşeceği duyuruldu.

Ataşehir Belediyesi Basın Bürosundan konuya dair yapılan açıklamada saat 14.00'teki seçimin Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No:20 Kat:3 (Novada Alışveriş Merkezi) adresinde yapılacağı açıklandı.

CHP'li Battal İlgezdi, 8 Aralık günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. CHP, kararı "hukuksuz ve siyasi" olarak tanımlayarak tepki göstermiş, Ataşehir Belediyesi önünde protesto eylemleri yapılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye uzaklaştırma

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 13:00

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