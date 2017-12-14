Maliye Bakanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: 79 gözaltı kararı

Ankara'da, 78'i Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilmiş 1'i halen görevde olan 79 kişi hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup 1'i aktif çalışan 78'i KHK ile "FETÖ" kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen toplam 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen "FETÖ" şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 09:52

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