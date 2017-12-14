İlk üç gün başımızdan ayrılmayan sendikacılar bugün yok

Kocaeli Federal Mogul işçisi Evrensel'e yazdığı mektupta MESS dayatmalarına karşı yapılan eylemlerle ilgili sendikacıların tutumlarını anlattı.

Federal Mogul’dan bir grup işçi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları;

Türk Metal’in eylem kararlarını biz de Federal Mogul işçileri olarak tam destek sağlamakla beraber yapılan eylemleri kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Günlerdir yemek eylemi deniyor ama bizim fabrikamızda yemek molasına kısım kısım çıkılıyor. Yani yemek saati 11.00’da başlar 13.00’a kadar devam eder. Yani bu eyleme işçilerin tamamı katılmıyor. Ve her vardiyada düzenli eylemler gerçekleştirilmiyor. Sadece gündüz vardiyasında yemek eylemleri yapılıyor. Bugün mesaiye kalmamak işvereni zora sokmuyor mu sokuyor posta başılar iş yetişsin diye tezgahlara yardıma geliyor ama yine de yeterli değil. Üretimi yavaşlatmadığımızda ya da durdurmadığımızda kol kola fabrikadan çıkmamızın ya da çatal kaşık vurmamızın bir karşılığı yok. İşveren ancak üretim etkilenirse işin ciddiyetini anlayacaktır. Şimdi fabrikamızda şöyle bir söylentide var. Patronun “Verilen zam ne olursa olsun ben işçime onun üzerinde zam yaparım ama sonrasında eleman çıkartacağım zaman sendika da bana karışamaz” dediği söyleniyor. Şimdiden patronun planı hazır, peki sendikanın planı ne? Yüzde 38 açıklandığında ilk üç gün başımızdan ayrılmayan sendikacılar bugün yok. Soruyoruz bundan sonra ne yapacağız? Cevap yok, hiçbir açıklama yok. Temsilciler eylem duyurularını sayfasından yapıyor, sahaya inip işçiyle yüz yüze gelmek yok. Yemek eyleminden kiminin haberi var kiminin yok. Sendika kendi aldığı eylem kararlarını bile yarım yamalak uyguluyor. Fabrikada eylemlere katılan pek çok arkadaşımızda bu eylemlerin yeterli olmadığını dile getiriyor. Ne yapabiliriz ne yapmalıyız diye tartışmaya devam ediyoruz. MESS’in dayattığı bu komik zam bizler için kabul edilebilir değil, hele 3 yıllık sözleşme hiç değil. Fabrikamızın eski işçisi Şube Başkanı Yakup Yıldız bir önceki sözleşme dönemini unutmamalı, dersimizi aldık değişeceğiz demişti. Eğer bu değişimi biz görmezsek, onlarında işçinin karşısına çıkacak ne yüzü ne de cesareti olacak.

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