İşverenin sözüne güven olmaz

Bilecik Şişecam Camiş Madencilik AŞ işçisi Evrensel'e yazdığı mektupta Cam Keramik-İş Sendikası'na üye olma sürecini anlattı.

Camiş Madencilik işçisi

Bilecik

Bilecik Şişecam Camiş Madencilik AŞ’de işçi olarak çalışıyorum. 22.05.2007 yılından itibaren burada işe başladım. Gurbetçi bir insan olarak hâlâ çalışmaya devam ediyorum. 2010 yılında evlendikten sonra hayat mücadelesi daha bir zor geçmeye başladı. Burada şartların daha iyi olması için arkadaşlarla birlikte sendikaya üye olduk. Kristal-İş Sendikası Şişecam’da birçok fabrikada bulunan bir sendikaydı. Sendika bize güvence vermişti ama birçok arkadaşımız işten atıldı. Bu olaylardan dolayı çok sıkıntı yaşadık.

23.05.2017 tarihinde Camiş Madencilik yönetimine dilekçe yazarak ikale yoluyla çıkışımı istedim. Dilekçemde gerekçe maddi ve manevi olarak çok sıkıntı yaşadığımı dile getirdim. Sıkıntılardan dolayı işlerin içinden çıkılmaz hale geldiğini ve huzurum kalmadığını belirttim. Bu süreçte yönetim beni devamlı oyalayarak şu gün bu gün halledeceğiz diyerek beni kandırdılar. Yedi aydan beri bu süreç devam ediyor. Yönetimin verdiği söze güvenerek evimi sattım, eşim ve çocuklarımı memlekete gönderdim. Şu anda hâlâ işime devam ediyorum. On yıllık hakkım olan tazminatımı onlara yedirmek istemiyorum. Ailem memlekette ben burada çok sıkıntılar yaşıyorum. Ailece çok mağdur edildik.

Anladım ki işveren ve yöneticilerin sözüne asla güven olmazmış. Tek başıma kurtuluşum olmadığını anladım. Şimdi bütün arkadaşlarla yeni bir yola girdik. Sendikalı ve sözleşmeli çalışmak istiyoruz. Şimdi Cam Keramik-İş Sendikamızla beraber bütün sorunların çözülmesi için birlikte mücadele ediyoruz ve kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. En başta Şişecam işçileri ve herkesin desteğini bekliyoruz.

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