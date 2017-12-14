Dişteki siyah leke çürükleri önlüyor mu?

Bazı araştırmacılar, dişlerin diş etleriyle birleştiği yerde görülen çizgi halindeki siyah lekelerin çürümeye karşı dişleri koruduğunu belirtiyor.

Beyaz dişler çok daha güzel görünebilir; ama bu, dişlerin daha sağlıklı oldukları anlamına gelmiyor.

Dişlerimizin rengini genlerimiz ve yaşımızın yanı sıra sigara, yiyecek ve içecekler ve belli ilaçları alıp almadığımız belirler. Yaş ilerledikçe diş mineleri aşındığından dişler sararır.

Bazı araştırmacılar, dişlerin diş etleriyle birleştiği yerde görülen çizgi halindeki siyah lekelerin çürümeye karşı dişleri koruduğunu belirtiyor.

Dişlerinde siyah lekeler bulunan çocuklarda daha az çürüğe rastlanması, buradaki mikropların koruyucu bir işlev gördüğü düşüncesini doğurdu. (DIŞ HABERLER)

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