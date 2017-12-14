Heşdi Şabi’den Tuzhurmatu operasyonu hazırlığı

Irak’ta Şii milis güçlerinden oluşan İran destekli Heşdi Şabi güçlerinin Tuzhurmatu’ya operasyon hazırlığında olduğu açıklandı.

Irak’ta Şii milis güçlerinden oluşan İran destekli Heşdi Şabi güçlerinin Tuzhurmatu’ya operasyon hazırlığında olduğu açıklandı.

Rudaw’ın haberine göre Heşdi Şabi’nin Türkmen kolu olan Heşdi Türkmeni’nin komutanlarından Reza Necar, Heşdi Şabi ile Irak güvenlik güçlerinin Tuzhurmatu’da ortak operasyon düzenleyeceğini belirtti.

Örgütün internet sayfasında yer alan haberde, operasyon, Tuzhurmatu’nun çevresindeki dağların yanı sıra Türkmen köylerini kapsayacak. Reza Necar, Türkmen köylerinin zaman zaman hedef alındığını ifade ederek, “Ensar es Sünne ile Ahrar es Sünne mensuplarından oluşan ayrılıkçı bir grup bölgede bulunuyor. Bu grup ‘Beyaz Bayrak’ olarak adlandırılıyor” dedi.

Tuzhurmatu çevresinde iki güç bulunuyor. Söz konusu gruplardan biri Dawde ve Zınane köylerinde konuşlanan gönüllü Kürtlerin oluşturduğu “Hêzî Rizgarî” (Kurtuluş Gücü) olarak adlandırılıyor. Diğer güç ise “Beyaz Bayrak” olarak biliniyor. Bu iki güç dışında, IŞİD’in kalıntıları olduğu ifade edilen başka bir grup ise Tuzhurmatu dağlarında bulunuyor. Grubun yaklaşık 500 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.

Söz konusu grubun içinde Arap ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu ifade ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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