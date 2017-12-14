ASKİ Genel Müdürü görevden alındı

Gökçek döneminin bürokratları görevden alınıyor. ASKİ’nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu’nu Belediye Başkanı Mustafa Tuna görevden aldı.

ASKİ’nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu’nu Belediye Başkanı Mustafa Tuna görevden aldı. Tahiroğlu’nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor.

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu kulislere yansıyan Tuna’nın son değişikliği 3 milyar TL bütçeye sahip Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu.

Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevinden alındı.

Tahiroğlu’nun yerine ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

Kulislerde Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağı konuşuluyor. (HABER MERKEZİ)

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