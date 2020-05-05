Bölge Barolarından AYM’ye davet: Toplumsal barışı yeniden inşa edelim

Tüm itirazlara rağmen yasallaşan infaz düzenlenme yasasına dair yazılı açıklama yapan Bölge baroları, Anayasa Mahkemesini (AYM) toplumsal barışı yeniden inşa etmeye davet etti.

Yakın zamanda başta infaz kanunu olmak üzere bir dizi yasada değişiklik öngören yasa mecliste görüşülerek tüm itirazlara rağmen yasallaştı. Kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmamakla birlikte hapishanelerde bulunan 300 bine yakın mahpusun, yaklaşık 1/3’inin bu yasal düzenleme sonucunda tahliye edildiği öngörülüyor. Bölge barolarından Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Urfa Barosu, Van Barosu ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada “Pandemi ile mücadelenin bir parçası olarak çıkarılan bu yasa; yaş, sağlık durumu ve kronik rahatsızlıkları bulunan mahpuslar konusunda bir düzenleme içermemesi ve kapsam dışı bırakması, bu ayrımcı ve eşitlikçi olmayan yaklaşımı tam anlamıyla perçinlemiştir” denildi.

Yasanın taslak aşamasından, TBMM Adalet Komisyonunda ve genel kurulda görüşülmeye başlanıp yasallaştığı zamana kadar barolar başta olmak üzere, hukuk örgütlerinden, akademisyenlerden, insan hakları örgütlerinden ve toplumun birçok kesiminden itirazlar yükseldiğinin aktarıldığı açıklamada “Yasanın devlete karşı olan suçları ayrık tutması karşısında, bireylere karşı işlenen geniş yelpazedeki “suç kategorileri” için özel af niteliğinde düzenlemeler yapılması en temel itiraz noktası olmuştur” diye belirtildi.

"SON BAĞ KOPMUŞTUR"

Gazeteci, siyasetçi, akademisyen, öğrenci, STK temsilcisi, avukatlar ve çeşitli toplumsal katmanlardan oluşan “fikir suçlularının” kapsam dışı tutulmasının bir diğer itiraz noktası olduğunun belirtildiği açıklamada şunlara değinildi: “Meclis çoğunluğuna sahip iktidar ortakları, bütün bu eleştirilere ve itirazlara sırtını dönerek, kutuplaştırmayı ve ayrımcılığı derinleştiren bu düzenlemede ısrar ederek yasallaşmasını sağlamıştır. Çoğunluk kadar azınlığın hak ve hukukunu korumak, hukuk devletinin temel prensibi ve erdemidir. Bu prensipten uzaklaşan her işlem ve eylem hukuk devleti ilkesinden uzaklaşma anlamını taşımaktadır. Bu düzenleme, hukuk devleti ile aramızdaki uçurumu daha da derinleştirmiş, bu tarz ayrımcı uygulama ve düzenlemelerle de son bağ kopmuştur.”

Barolar, Anayasa Mahkemesini; Anayasa’nın 10. Maddesi ile vücut bulan eşitlik ilkesine, 2. Maddedeki hukuk devleti ilkesine ve AİHS’nin 14. maddesindeki ayrımcılık yasağı kriterlerini dikkate alarak bu düzenlemeyi iptal etmeye, kopan bu toplumsal bağı yeniden onarmaya, toplumsal barışı yeniden inşa etmeye davet ettiklerini belirttiler. (Dersim/EVRENSEL)

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