30 Nisan 2020 21:07
Adana’da 1 Mayıs öncesi uçurtma uçurmak yasaklandı
Adana Valiliği, “elektrik tellerine takılarak kesintilere neden oluyor” diyerek uçurtma uçurmayı yasakladı.
Fotoğraf: Pixabay
Adana Valiliği, elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden olduğu gerekçesi ile uçurtma uçurmayı yasakladı. Cezası ise 392 TL.
Kararın 1 Mayıs'tan bir gün önce alınması üzerine Emek Partisi Adana İl Örgütü resmi Twitter hesabından, "Uçurtmalarla 1 Mayıs Bayramının kutlanması engellenmek mi isteniyor?" sorusunu sordu.
April 30, 2020
(Adana/EVRENSEL)
Adana ve Hatay'da emek ve demokrasi güçleri 1 Mayıs'ı kutladı
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