Adana’da 1 Mayıs öncesi uçurtma uçurmak yasaklandı

Adana Valiliği, elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden olduğu gerekçesi ile uçurtma uçurmayı yasakladı. Cezası ise 392 TL.

Kararın 1 Mayıs'tan bir gün önce alınması üzerine Emek Partisi Adana İl Örgütü resmi Twitter hesabından, "Uçurtmalarla 1 Mayıs Bayramının kutlanması engellenmek mi isteniyor?" sorusunu sordu.

(Adana/EVRENSEL)

Adana ve Hatay'da emek ve demokrasi güçleri 1 Mayıs'ı kutladı