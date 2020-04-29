29 Nisan 2020 00:01

“Bir cisim yaklaşıyor!”

29 Nisan 2020 gece yarısından hemen sonra Dünya'ya en yakın konumu olan 6.2 milyon km'den geçecek. Devamında 8.7 km/sn hızla Dünyadan uzaklaşacak. 

dünayaya yaklaşan meteor

Görsel: Pixabay

  • ANASAYFA
  • 359
    • Paylaş

    Göktaşları, Dünya’ya düşen metal ve kaya parçalarıdır. Neredeyse hepsi çarpışmalar sırasında asteroitlerden kırılan parçalardır. Göktaşları, Güneş sistemi oluşumundan gelen orijinal tozun, doğrudan çalışılmasını sağlayan Dünya üzerinde mevcut olan tek fiziksel malzemedir. Fakat göktaşları Dünya yüzeyine gelene kadar uzunca bir yoldan geçmektedir. Burada öncelikle göktaşlarının oluşumuna sebebiyet veren durumları inceleyeceğiz.

    ASTEROİT

    Asteroitler en az 10 metre çapında ve Güneşin etrafında dönen kayalık gök cisimleridir. Büyüklüğü konusunda bilim dünyasının genel geçer bir görüşü bulunmamaktadır. Fakat 500 kilometreden büyük asteroitlerin var olduğu bilinmektedir. Asteroitlere “Asteroid Kuşağı” denilen bölgede rastlamaktadır. Dünya’nın yörüngesi ile eliptik bir biçimde kesişen asteroitlerin de olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi ise büyük gezegen Jüpiter’in kütle çekim etkisidir. Dünya’nın yörüngesiyle kesişen eksantrik yörüngeleri olan tüm asteroitlere Apollo asteroitleri veya Amors adı verilmektedir. Bu asteroidler Dünya’ya yaklaşır fakat dünyanın yörüngesinden şimdilik geçmezler. Önümüzdeki 1000 yıl içerisinde de böyle bir tehlike beklenmiyor. Şu an itibari ile bilinen en büyük asteroitlerden biri 1866 Sisifus asteroididir. Bu asteroit dinozorların yok olmasına sebebiyet veren asteroit ile benzer büyüklüktedir.

     METEORİD

    Meteoridler, asteroidlere göre çok daha küçük olan gök cisimleridir. Bir gök cisminin meteorid diyebilmek için Güneş etrafında dönmesi gerekmektedir. Bazı meteoroidler küçük boyutları yüzünden, Dünya'ya ulaşıp atmosferimize girseler bile gözle görülür herhangi bir iz oluşturmazlar. Bu tarz aşırı küçük meteoroidlere mikrometeoroid adı verilir.

    METEOR

    Çoğumuzun havanın açık olduğu hemen hemen her akşam, doğru noktalara bakarak gözlemleyebileceği, “Yıldız Kayması” olarak bilinen olaya, bilim dünyasında meteor ya da meteor düşmesi denir. Bu meteorlar, bazı büyük meteroidlerin yüksek hızda atmosfere girmesi ve adiyabatik basıncında etkisiyle parçalanıp, yanması veya patlaması olayı ile gerçekleşir. Bir diğer kavramımız olan meteoritler ise genellikle kaya (kayaç meteorit), metal (metal meteorit) veya bu ikisinin bir karışımı (kayaç-demir meteoritler veya pallasitler) olarak karşımıza çıkarlar. Özellikle de pallasitler atmosfer geçişi sırasında olivin kristallerine dönüşürler. Bu meteroitler, atmosfere girdikten sonra yanmaktan kurtulan ve yeryüzüne düşen parçalardır.

    Sonuç olarak, yeryüzüne kadar ulaşabilen gök cisimleri, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş Sistemi ile eş zamanlı olarak oluşmuş kaya ve metal parçalarıdır. Bunların Güneş etrafında dönenlerine asteroid deriz. Kimi zaman asteroidler gezegenlerin veya birbirleriyle çarpışmanın etkisiyle Güneş etrafındaki yörüngelerinden çıkarlar ve başıboş hale gelirler; biz de buna meteoroid deriz. Bunlardan Dünya'nın atmosferine ulaşabilenleri, gökyüzünde yanarak meteor dediğimiz olaya sebep olurlar. Eğer meteorlar atmosferde tamamen yanarsa süreç orada tamamlanır ancak Dünya'nın yüzeyine kadar ulaşırlarsa, bunlara meteorit denir. Meteorlar kimi zaman alev topu denen çok daha büyük patlamalara neden olabilirler.

    GÖKTAŞI GELİYOR MU?

    Son günlerde medyada yer alan, sansasyonel bir o kadar da bilimsellikten uzak haberler ile halkta endişeye yol açan 29 Nisan’da Dünya’ya çarpacağı iddia edilen Or98 göktaşının yörüngesini ve daha önce Dünya’ya düşmüş büyük göktaşlarının birkaç tanesinin derlemesini yapacağız.

    Dünya’da şu ana dek bulunmuş en büyük göktaşı 10 km çaplı bir asteroitten düşen bir parçadır. 66 ton ağırlığındadır. 1920 yılında bulunmuştur. Ne zaman düştüğüne dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bir diğer göktaşı 5000 yıl önce Arjantin’e düşen Campo Del Cielo. Meteorun 20 civarında darbeye maruz bıraktığı krater mevcuttur. Tüm parçaların ağırlığı 100 tonu buluyor.

    Dünya’ya çarpan en önemli göktaşlarından biri de Yucatan yarımadasında bulunan Chicxulub krateri, 170 ile 300 km arasında bir boyuttadır. Bu krater yaklaşık 10 km çaplı bir meteorun 65 milyon yıl önce gerçekleştirdiği bir çarpmanın sonucu oluşmuştu. Bu meteor dinozorlar da dâhil olmak üzere yeryüzünde yaşayan hayvan türlerinin 75%’inin yok olmasına neden olmuştu. Bu Dünya’da bilinen en büyük biyolojik krizlerin başındadır.

    Henüz Dünya’ya en yakın konumundan geçmeyen ve gündemde olan asteroid Or98, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nden yapılan incelemeler sonucu yapılan açıklamada; son durumunun 25 Nisan 2020 gecesi saat 21:30 itibariyle asteroidin Dünya'dan 6 milyon 870 bin km uzaklıkta ve saniyede 7.76 km hızla Dünyaya yaklaşmasını sürdürdüğünü açıkladı. Hala beklenen rotasında (yörüngesinde) ilerleyen asteroid, herhangi bir aksilik olmadığı sürece, 29 Nisan 2020 gece yarısından hemen sonra Dünya'ya en yakın konumu olan 6.2 milyon km'den geçecek. Devamında 8.7 km/sn hızla Dünyadan uzaklaşacak.  Aynı zamanda Güneş etrafında bir dolanımını 1344 günde tamamlayan bu asteroid bir sonraki en yakın geçişini 2.2 milyon km ile 16 Nisan 2079 tarihinde gerçekleştirecektir. Neyse ki Sisifus dahil hiçbir Apollo asteroidinin önümüzdeki 1000 yıl içerisinde veya öngörülebilir yıllar dahilinde Dünyaya çarpmayacağı kesin fakat daha küçük gök cisimlerinin çarpması ve kısmi zararlar vermesi olası.

    Kaynakça:

     http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/meteorite-top-5-plus-grosses-meteorites-ont-frappe-terre-67145/

    https://evrimagaci.org/asteroid-meteoroid-meteor-meteorit-ve-kuyruklu-yildiz-arasindaki-fark-ne-8221

    https://gozlemevi.istanbul.edu.tr/tr/haber/istanbul-universitesi-gozlemevi-dunyayi-tehdit-eden-1998-or2-asteroidini-izlemey-34006E0050005A00330039006700780076006400480039007900700046006200610041004F003200370077003200

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Bir ayrılık bir online eğitim bir de ücretli izin
    SONRAKİ HABER

    Uzaktan eğitim var erişecek imkân yok
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var

    Ekrem İmamoğlu,"İstanbul’daki ölüm oranları geçtiğimiz yıllara göre oldukça farklı. son iki seneye göre ölüm oranında yüzde 30-35 oranında bir farklılık var" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı ve Valilik Afrin'de patlama sonucu 40'ın üzerinde ölü olduğu açıklandı. Valilik şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    1 Mayıs’ın korona hali
    1 Mayıs’ın korona hali

    Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı.

    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!
    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!

    Emek Partisi Kayseri İl Örgütü, vardiya çıkışı Kumtel Fabrikası önüne giderek işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 
    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 

    Kocaeli İSİG Meclisi, ücretli izin, zorunlu hizmetler dışında işlerin durdurulması ve işsizlere gelir desteği verilmesi gerektiğini; sağlık emekçilerinin şartlarının düzeltilmesini istedi.

    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor
    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor

    İngiliz havayolu şirketi British Airways 12 bin işçiyi işten atacağını açıkladı. Şirket 42 bin çalışan sayısını 30 bine indirecek. British Airways 2 havayoluna daha sahip.

    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri
    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri

    İsviçre’de ne sağlık maskeleri, ne de etkili dezenfeksiyon maddesi yeterli derecede tedarik edilmediği gibi, bu süreçte 25 ton maske, diğer ülkelere özel şirketlerce yüksek fiyatlarda ihraç edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

    Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447
    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447

    İTO pandemi süreci ile ilgili mektup sağlık emekçilerine gönderdi. Mektupta İzmir’de enfeksiyon tanısı alan toplam sağlık çalışanının sayısı 447 olduğu bunun 142’sinin hekim olduğu bildirildi.

    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.