29 Nisan 2020 00:01

Sovyetlerde salgınla mücadeleyi afişlerinden okumak

Salgınlarla mücadele, aynı zamanda sosyalizm için bir mücadeleydi. Bu doğrultuda gençlik örgütlerinden sendikalara, kadın örgütlerine kadar ortak mücadele hattı oluşturulmuştu.

şarbonla mücadeleyi anlatan sovyet afişi

Afiş: Sovyet afişi (1920)

  • ANASAYFA
  • 359
    • Paylaş

    Helin ÇAKIR

    Ankara

    Tüm dünya Covid-19 pandemisi ile “savaşırken” koronavirüs, kapitalizmin vahşiliğinin bir aynası olarak karşımızda duruyor. Kapitalist “çözüm”lerin yetersizliği, kapitalizmin tüm çelişkilerini gözler önüne serdiği ve insanca bir yaşam için sosyalizmin aciliyetini keskinleştirdiği bu günlerde bilmeliyiz ki koronavirüs dünyada ne ilk ne de son salgındır. Fakat bu salgının kuluçka makinelerinin karşısında tarihte salgınlar karşısında topyekûn bir mücadele örneği vardır: Sovyetler Birliği.

    Ekim Devrimi ile sağlıkta yeni bir perspektif geliştiren Sovyetler, hastalık ve salgınların “politik ekonomik patolojiler” olduğu doğrultusuyla hareket etmiş, sağlıkta eşitsizliklerin kaynağı toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmıştı. Devrimin ilk günlerinden itibaren yoğun olarak bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden Sovyetler, sağlık komiserliği kurulur kurulmaz ilk iş olarak bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele etmek için İşçi Komiteleri kurmuştu. Salgınlarla mücadele, aynı zamanda sosyalizm için bir mücadeleydi. Bu doğrultuda gençlik örgütlerinden sendikalara, kadın örgütlerine kadar ortak mücadele hattı oluşturulmuştu. Aynı zamanda halkın salgınlarla mücadelede aydınlatılması için çeşitli konferanslar düzenleniyor, ülkenin dört bir yanına propaganda afişleri asılıyordu. Bu afişlerle Sovyetlerin salgınla amansız mücadelesini okumak mümkündü...

    Afiş: Sovyet Afişi

    (Asgari hijyen için. Asgari hijyene dair Halk Komiserleri Kurulu kararından (1931)

    Bugün pandemi ile temizlik şirketleri ürünlerin fiyatlarını artırırken işçi emekçiler temizlik malzemelerine ulaşmakta zorluk çekerken bundan yaklaşık 100 yıl önce SBKP’nin 8. Kongresinde “Parti, toplum sağlığını koruma çalışmalarının esası olarak, hastalıkların gelişmesini önlemeyi amaçlayan yaygın sağlık ve hijyen önlemlerini yürütmek üzerine temellendirilmiştir.” deniyordu. Bu doğrultuda da devlet hijyen müfettişlikleri oluşturulmuştu. Devlet eliyle halka temizlik eğitimi veriliyor, sabun dağıtımları yapılıyordu. Hamamlar ücretsiz olarak halkın hizmetine açıkken ayrıca şehirlerin temizlendiği özel “banyo haftaları” vardı.

    Afiş: Sovyet Afişi

     (İşten sonra yemekten önce elini yıka. Kirli el, mikrobun kaynağıdır. (1931)

    Afiş: Sovyet Afişi

    (İŞTEN SONRA HAMAMA GİT!)

    Salgınlara karşı sanepid istasyonlar ve gezici sağlık dispanserleri ülkenin en ücra köşelerine kadar örgütlenmişti. Fabrikalardan mahallelere kadar dolaşarak hizmet veren gezici sağlık dispanserleri, ilaçlarla donatılmış teşkilatlı birimlerdi. SSCB’nin salgın ve sosyal hastalıklarla savaş karargahıydı. Bugün Türkiye de dahil olmak üzere dünyada birçok ülkede varlığını devam ettiren dispanserler, Sovyet sağlık siteminin dünyaya armağanıydı.

    Afiş: Sovyet Afişi

    (Zührevi hastalıklar dispanserleri, zührevi hastalıklarla mücadelede savaş karargâhlarımızdır.)

    Sovyetler Birliği, 1918 yılı sonlarına doğru büyük bir pandemiyle karşı karşıyaydı: Tifüs. Bu yıllarda Lenin, “Bir kırbaç sallanıyor üstümüze, bit ve tifüs ordularımıza doğru yayılıyor. Yoldaşlar, nüfusun kırıldığı, maddi herhangi bir kaynağın olmadığı, bütün hayatın, bütün halkın hayatının durduğu tifüs bölgelerindeki korkunç durumu hayal edebilmeniz mümkün değil. Bu nedenle biz diyoruz ki yoldaşlar bütün dikkatlerimizi bu sorun üzerine yoğunlaştırmalıyız. Ya bit sosyalizmi mağlup edecek ya da sosyalizm biti!” diyor, salgınla mücadelenin hayatiliğini vurguluyordu. 1920’lerde milyonlarca tifüs enfektesi varken sağlık sisteminin kilit faktörleri ve kitlesel aşılamalarla vaka sayısı 1923’te binlerle ifade edilmekteydi. Sovyetler’de 1942 yılına kadar uzanan tifüs salgınına karşı yeni bir aşı keşfedildi, bu iki bilim insanına Stalin Ödülü verildi.

    Afiş: Sovyet Afişi

    (Kızıl Ordu, Beyaz Ordu parazitleri Yudeniç, Denikin, Kolçak’ı ezdi geçti. Şimdi ona yeni bir bela yaklaşıyor: Tifüs biti. Yoldaşlar! Enfeksiyonla mücadele edin! Biti yok edin! (1920)

    Kolera ise Çarlık Rusya’da çok büyük bir tehditken coğrafyada varlığını sürdürüyordu. 1922'de milyonlarca kişi aşılanırken Kızıl Ordu'nun da tamamı aşılanmıştı. 1927’de kolera tamamen kayboldu.  Ölümün yalnızca aşı karşısında aciz olduğunu söyleyen Sağlık Komiserliği’nin bir diğer afişinde ise “Sadece aşı seni koleradan kurtarabilir*” diyordu

    .

    Afiş: Sovyet Afişi

    (Kolera, artık aramıza yerleşti ve onun kemikli ordusu ölüm, fabrikaları tehdit ediyor, orduyu tehdit ediyor. Herkes silah başına! Herkes aşı olmaya! Düşman beklemiyor! (1920)

    Önleyici sağlık hizmetinin öneminden hareketle aşılanmanın öneminin her fırsatta altını çizen ve bu yönde çalışmalar yapan Sovyetlerde, sanepid istasyonlarında zorunlu aşılamalar yapılıyor, işçiler çalışmaya başlamadan önce ‘çiçek hastalığı ve tifoya karşı’ koruyucu aşılar oluyor, çocuklar ise kreşlerde düzenli olarak aşılanıyorlardı. Öyle ki, Dr. Semashko’nun aktardığına göre 1928 yılında difteri aşısı olmayan çocuk sayısı % 14 idi. Aynı yıl, Moskova' da kızamık aşısının yapılmasına bağlı olarak kızamıktan ölen bebek sayısı ise sadece %4.6 idi.

     

    Afiş: Sovyet afişi

    20. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya'da yılda ortalama 50 bin hayvanın ve 15 bin insanın şarbona yakalandığı bildiriliyordu. Tarih boyunca şarbonun en yaygın olduğu coğrafyada gerçekleştirilen Ekim Devrimi’nin ardından çiftlik hayvanlarında görülen hastalıklar için bir izleme sistemi kurulmuştu. Şarbonla mücadele kapsamında 1920’li yıllarla birlikte kitlesel aşılama kampanyaları başlatılmıştı. Kitlesel aşılama kampanyaları ve hastalığın kayıt altına alınmasının denetlenmesiyle 1930’ da şarbon sebebiyle ölüm oranı yarı yarıya azalmıştı.

    Afiş: Sovyet afişi

    (Şarbonla mücadele/1920)

    Sovyetler’de zorunlu aşılar tüberküloz ve çiçekti. Bölgelerde tüberkülozun önlenmesinden sorumlu olan dispanserin etkin görevi ve sanatoryumlar aracılığıyla hastalıkla mücadele ediliyordu. Merkezi Tüberküloz Enstitüsü kurulmuştu. 1914'te Çarlık Rusya’da, sadece 43 tüberküloz dispanseri ve 308 yataklı 18 sanatoryum varken Sovyetler döneminde bu sayı, 1941'de savaşın arifesinde 72.800 yatak kapasiteli 898 tüberküloz sanatoryumu idi.

    Afiş: Sovyet afişi

    Ve tarihteki en büyük salgınlardan: İspanyol Gribi...  Birinci emperyalist paylaşım savaşının etkileriyle de katlanarak artan etkisi...  Net verilere ulaşmak mümkün değilken, 50 ila 100 milyon arasında yani küresel nüfusun yüzde 2,5 ila 5’i arasında insanın İspanyol gribi olduğu iddia ediliyor. Sovyetler Birliği, ilk yıllarından İspanyol Gribi ile savaşmak zorunda kaldı ve çok ağır kayıplar verdi. 1919’da da Bolşeviklerin en kilit kadrolarından, geniş proleter yığınlarının en önde gelen örgütçülerinden Sverdlov da İspanyol Gribi sonucunda hayatını kaybetmişti.

    O dönemde birçok kuruma tokalaşmanın, öpüşmenin kaldırıldığına dair uyarılar asıldı. “Tokalaşmama” adeta bir ilke haline gelmişti.

    Afiş: Sovyet afişi

    Sverdlov'un fotoğrafı

    Fotoğraf: Sverdlov

    (Sverdlov- arkada ”el sıkışmak yasaktır.” yazıyor.)

    Kaynaklar:

    Gantt, W.H., A Review of Medical Education in Soviet Russia, British Medical Journal.Sir Arthur Newsholme-John Adams Kingsbury, Kızıl Tıp Sovyet Rusya’da Toplumsallaştırılmış SağlıkHenry E. Sigerist, Medicine and Health in the Soviet UnionBilim ve Ütopya, Doktorlar ve Salgın Hastalıklarla İlgili Sovyet Posterleri

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Salgın sürecinde petro-kimya işçilerinin talepleri | 1 Mayıs'a Doğru
    SONRAKİ HABER

    Bir ayrılık bir online eğitim bir de ücretli izin
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var

    Ekrem İmamoğlu,"İstanbul’daki ölüm oranları geçtiğimiz yıllara göre oldukça farklı. son iki seneye göre ölüm oranında yüzde 30-35 oranında bir farklılık var" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı ve Valilik Afrin'de patlama sonucu 40'ın üzerinde ölü olduğu açıklandı. Valilik şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    1 Mayıs’ın korona hali
    1 Mayıs’ın korona hali

    Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı.

    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!
    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!

    Emek Partisi Kayseri İl Örgütü, vardiya çıkışı Kumtel Fabrikası önüne giderek işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 
    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 

    Kocaeli İSİG Meclisi, ücretli izin, zorunlu hizmetler dışında işlerin durdurulması ve işsizlere gelir desteği verilmesi gerektiğini; sağlık emekçilerinin şartlarının düzeltilmesini istedi.

    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor
    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor

    İngiliz havayolu şirketi British Airways 12 bin işçiyi işten atacağını açıkladı. Şirket 42 bin çalışan sayısını 30 bine indirecek. British Airways 2 havayoluna daha sahip.

    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri
    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri

    İsviçre’de ne sağlık maskeleri, ne de etkili dezenfeksiyon maddesi yeterli derecede tedarik edilmediği gibi, bu süreçte 25 ton maske, diğer ülkelere özel şirketlerce yüksek fiyatlarda ihraç edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

    Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447
    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447

    İTO pandemi süreci ile ilgili mektup sağlık emekçilerine gönderdi. Mektupta İzmir’de enfeksiyon tanısı alan toplam sağlık çalışanının sayısı 447 olduğu bunun 142’sinin hekim olduğu bildirildi.

    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.