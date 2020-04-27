TTB: Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlıkta şiddeti ülke gündeminden çıkaracağız

TTB Merkez Konseyi, Trabzon Farabi Hastanesi’nde koronavirüs sonucu hayatını kaybeden bir hastanın yakınlarının Dr. Esra Ersöz’e saldırmasına tepki gösterdi. Bu konuda kararlı, samimi ve net bir siyasi tutum alınması gerektiğini belirtilen açıklamada, "Sağlıkta şiddeti ülkenin gündeminden çıkarmaya kararlıyız” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi gören koronavirüslü bir hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında hasta yakınlarının Dr. Esra Ersöz’e saldırması üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada olay hakkında, “Bu nereden geldiği bilinmeyen özgüven ve cezasızlıktan alınan cesaret, gerekli yaptırımlara uğramaz, en etkili ağızlardan tutum alınmaz ise bu ülkede hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulmaz” denildi.

"SÜSLÜ CEZALARI DEĞİL CAYDIRICILIĞI OLAN BİR HUKUKİ SÜREÇLERİ BEKLİYORUZ"

Sağlıkta şiddetin “sağlıkçılara jest olarak yasa çıkarmakla” engellenemeyeceği belirtilen açıklamada, “Kararlı, samimi ve net bir siyasi tutum alınmalıdır. Bu konuyu taktik olarak değil, gerçek ve yaşamsal bir sorun olarak görüp adım atmalıdır. Bizler süslü cezaları değil, caydırıcılığı olan hukuki süreçleri bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. Kendisinin ve yakınlarının hayatını riske atarak görev yapan genç bir kadın hekime yapılan saldırının, diğer hastaları da riske sokarak yapılmış bu saldırının salgın sonrası sağlık emekçilerini bekleyen tablonun habercisi olduğuna dikat çekilen açıklamada, “Bu saldırganların etkin biçimde cezai yaptırıma tabi olmalarını bekliyoruz.” denildi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAYA KARARLIYIZ"

Dr. Esra Ersöz’e saldıran şahısın aynı zamanda hekim ve sağlık çalışanlarının bile kontrollü ve özel koruyucu ekipmanla girdiği bir bölgeye girip camlara ve tıbbi cihazlara zarar verdiği bildirilen açıklamada, “Başta Dr. Esra Ersöz Genç olmak üzere Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görev yapan bütün meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yalnız olmadıklarının bilinmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddeti ülkenin gündeminden çıkarmaya kararlıyız” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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