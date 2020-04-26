Ordu'da iş cinayeti: Tarlada çalışan işçi pulluğa takılarak hayatını kaybetti

AKP Fatma Şahin krizi: FETÖ ve PKK benzetmelerini doğru bulmuyorum

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katıldığı bir programda CHP’li belediyeler için yapoılan “FETÖ ve PKK” benzetmelerini doğru bulmadığını ifade etmesi tartışma yarattı.