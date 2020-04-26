Ordu'da iş cinayeti: Tarlada çalışan işçi pulluğa takılarak hayatını kaybetti
Ordu Çaybaşı’da tarlada çift süren bir tarım işçisi, pulluğa takılarak hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pixabay
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde tarım aracıyla tarlada çift sürerken iş kazası geçiren genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla Kapılı Mahallesi'ndeki tarlasını süren Beytullah Anık (19), dikkatsizlik sonucu pulluğa takıldı.
Anık, olay yerinde hayatını kaybetti. (Ordu/AA)
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