Mardin'de aileler arası kavgada bir çocuk öldürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada kafasına kurşun isabet eden bir çocuk yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde, Çalgıcı ve Önen aileleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın hayvanların otlatıldığı alan nedeniyle çıktığı iddia edildi. Önen ailesinden 17 yaşındaki D. Önen, Çalgıcı ailesine ait eve ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları, kapının arkasında bulunan 16 yaşındaki Berfin Çalgıcı’nın kafasına isabet etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra D. Önen yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca, Önen ailesinin evi Çalgıcı ailesi tarafından ateşe verildi. Çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MA)