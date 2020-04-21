ABD’den S-400 uyarısı: Erdoğan'ın bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz

Türkiye’nin S-400’leri aktive etme planlarında değişiklik yapmaması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin S-400’leri satın almasına şiddetle karşı çıktıklarını ve bu konuda geri adım atmamasından derin kaygı duyduklarını kaydetti.

Türkiye ile ABD arasında bir dönem büyük gerilime sebep olan S-400'ler meselesi yeniden Washington'un gündeminde. Reuters haber ajansı konuyla ilgili Pazartesi günü yayınladığı bir haberinde, görüşülen bir Türk yetkili, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Ankara’nın S-400’leri aktive etme planlarında değişiklik olmadığını söyledi. Türk yetkili, "S-400'lerin etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Kovid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi" açıklamasını yaptı.

Haberlerin yayılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili jet yanıt geldi.

Reuters’un sorularına e-posta ile yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, S-400 hava savunma sistemini satın almasına şiddetle karşı çıktıkları Türkiye'nin bu konuda geri atmamasına yönelik haberlerden derin kaygı duyduğunu belirtti.

Ortagus, “S-400 satışının CAATSA (ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) konusunda süren değerlendirmelere tabi olduğunu, bu işlemin ikili ilişkilerde ve NATO’da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinin, bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz” ifadelerini kullandı.